Oroscopo Branko settimanale dal 1 al 7 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per voi, Sagittario, questa settimana sarà caratterizzata da spirito d’avventura e voglia di esplorare nuovi orizzonti. La Luna vi renderà curiosi e desiderosi di conoscere cose nuove. In amore, potreste vivere momenti romantici e emozionanti con il partner. Sul fronte lavorativo, cercate di concentrarvi sulle opportunità di crescita.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amici del Capricorno, questa settimana vi invita a concentrarvi sulle relazioni familiari. Saturno vi donerà una maggiore serenità e stabilità nei rapporti con i vostri cari. In amore, cercate di essere più disponibili e affettuosi con il partner. Sul lavoro, pianificate con attenzione le vostre azioni e otterrete risultati positivi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per voi, Acquario, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore sensibilità e intuizione. Urano vi invoglierà a seguire le vostre passioni e ad abbracciare il cambiamento. In amore, cercate di esprimere le vostre emozioni senza timore. Sul fronte lavorativo, sfruttate la vostra creatività per trovare soluzioni innovative.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Carissimi Pesci, questa settimana si prospetta stimolante dal punto di vista intellettuale. Nettuno vi renderà più riflessivi e profondi nelle vostre analisi. Potreste ricevere notizie importanti riguardo a un progetto o un esame. In amore, cercate di essere più empatici e comprensivi con il partner.