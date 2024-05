Scopri di più su Federica Vincenti, la moglie di Michele Placido

Conosciuta come consorte dell’acclamato attore e regista Michele Placido, Federica Vincenti non è sconosciuta al mondo della ribalta. Nonostante un gap di trentasette anni, il loro legame affettivo, nato nel 2012, è solido. Ma chi è realmente la moglie di Michele Placido? Vincesti è un’attrice di successo, partecipante in produzioni cinematografiche come “Il Pirata – Marco Pantani, Il grande sogno”, “Vallanzasca – Gli angeli del male”, “Tulpa – Perdizioni mortali” e “Trilussa – Storia d’amore e di poesia”





Dal canto alla recitazione sino al pianoforte, Federica ha masterizzato tante doti durante i suoi studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Graduata nel 2005, ha intrapreso la sua carriera di attrice partecipando a numerosi film impressionanti, tra cui, Il Pirata – Marco Pantani, Il grande sogno diretto da Michele Placido, Vallanzasca – Gli angeli del male, Tulpa – Perdizioni mortali, e Trilussa – Storia d’amore e di poesia. Ha anche una carriera notevole nel teatro con contributi a opere rilevanti come Il romanzo di Ferrara, Shylock. Il Mercante di Venezia in prova, Italia mia, Re Lear e Riccardi III. Nel 2016, ha partecipato a The Voice of Italy come concorrente.

Nonostante, alcune delle sue affermazioni a Vanity Fair hanno sollevato polemiche, con Federica che è stata criticata severamente per aver insultato suo marito. Le sue osservazioni hanno alimentato voci circa una possibile crisi nel loro matrimonio.

In un’intervista del 2017, l’attrice ha spiegato: “La vecchiaia è una voragine che domina e inghiotte l’amore.” Affermando che l’amore muta con l’età, ha cercato di chiarire che le sue affermazioni non stavano suggerendo un’esplosione nel suo matrimonio con Michele Placido.

Federica Vincenti e suo consorte, Michele Placido sono i genitori orgogliosi del loro figlio Gabriele.

Sin dal divorzio per la prima volta con Simona Stefanelli, Michele Placido ha poi raggiunto Federica Vincenti. Insieme alla recitazione, ha mostrato il suo talento nella musica, apparendo ai provini per "The Voice of Italy" nel 2016.