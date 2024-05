Anna, la sorella di Toto Cutugno: ‘L’ho assistita a morire davanti ai miei occhi’

Anna aveva due anni in più di Toto Cutugno, ed è deceduta quando il noto musicista era ancora un bambino di cinque anni. Anna Cutugno, con soli sette anni, ha perso la vita in un drammatico episodio avvenuto sotto gli occhi stessi di Toto, come lui ha raccontato ripetutamente nel corso degli anni.





La tragica storia di Anna Cutugno, la sorella maggiore del cantautore Toto Cutugno scomparsa in tenera età

Anna, sorella maggiore del cantante Toto Cutugno, è tragica fusregita solo a 7 anni di età per una circostanza sfortunata; si tratta di un avvenimento luttuoso che ha causato un trauma alla famiglia Cutugno. Il noto artista ne ha parlato pubblicamente durante un’intervista con il Corriere della Sera:

”Anna, la mia sorella più grande, è deceduta proprio davanti ai miei occhi, era soffocata. Stava consumando un pasto di gnocchi e uno di questi le ha ostruito le vie respiratorie. Aveva appena 7 anni, mentre io ne avevo 5″.

Toto, pur essendo solo un bambino, ha condiviso pubblicamente il vivido ricordo della morte improvvisa della sorella. Per Toto Cutugno, la perdita della sorella Anna ha rappresentato una cicatrice emotiva duratura, poiché fu testimone oculare del suo decesso. Il cantante non ha avuto un’infanzia felice; dopo la scomparsa precoce della cara Anna, arrivarono un fratello e una sorella. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Toto Cutugno ha dettagliato:

“Mio fratello Roberto è nato pochi mesi dopo, che amo infinitamente, che si ammalò di meningite ed ha avuto una vita turbolenta, come il medico prevedeva. Poi è arrivata la mia altra sorella, Rosanna, che è stata la prima bimba in Italia a subire un intervento chirurgico al cuore”.