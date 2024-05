Chi è Carla Galli? La moglie di Toto Cutugno che ha perdonato un tradimento del cantante

Conosciamo meglio Carla Galli, la moglie del famoso cantante Toto Cutugno. Questa coppia essendo sposata dal 1971, ci racconta una storia d’amore veramente unica. Malgrado non abbiano avuto figli, Toto Cutugno ha avuto un figlio, Nicolò, frutto di una relazione extraconiugale. Carla, comunque, è sempre stata una figura di supporto per lui, come lo stesso Cutugno ha riferito in un’intervista, dove ha rivelato come Carla l’ha persuaso a riconoscere suo figlio.





Scopriamo di più su Carla Galli, la compagna di vita di Toto Cutugno

Da quando si sono uniti in matrimonio nel 1971, Carla Galli e Toto Cutugno, nonostante non abbiano avuto figli, hanno insieme traversato molte tempeste, compreso il figlio avuto da una relazione extraconiugale del cantante. Al Corriere della Sera, Cutugno ha parlato apertamente riguardo questo:

“Carla avrebbe potuto mandarmi via, ma non l’ha fatto. La prima cosa che mi ha detto è stata di riconoscere mio figlio e dare a lui il mio cognome”.

Carla si è sempre dimostrata un pilastro per Cutugno, supportandolo in ogni passo della sua vita. Il loro amore ha superato l’ostacolo dei 50 anni, lontano dai riflettori e dal clamore. Questa decisione è stata presa grazie al carattere riservato tanto di Toto quanto di Carla. A causa di questa riservatezza, non si hanno molte notizie su Carla, la fedele compagna di Toto Cutugno. Toto Cutugno nel 2018 disse al Corriere della Sera che il loro amore aveva vinto nonostante il tradimento.