Oroscopo Branko settimanale dal 1 al 7 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana per voi, Arieti, si prospetta interessante dal punto di vista relazionale. L’influenza di Venere vi renderà più carismatici e affascinanti agli occhi degli altri. Potreste vivere un incontro speciale o rinforzare i legami con il partner. Sul fronte lavorativo, cercate di gestire lo stress e di concentrarvi su progetti a lungo termine.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amici del Toro, questa settimana concentratevi sul benessere fisico e mentale. La Luna in aspetto favorevole vi donerà energia e determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. In amore, potreste ricevere una sorpresa piacevole da parte del partner. Sul lavoro, si prospettano buone opportunità di crescita e riconoscimento.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per voi, Gemelli, questa settimana sarà caratterizzata da un forte bisogno di comunicare e socializzare. Il pianeta Mercurio vi renderà particolarmente eloquenti e convincenti. Utilizzate questa energia per chiarire eventuali malintesi e risolvere questioni pendenti. In amore, cercate di esprimere i vostri sentimenti con sincerità.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Carissimi Cancerini, questa settimana si prospetta positiva per le questioni finanziarie. La Luna vi renderà intuitivi nelle decisioni economiche, quindi seguite i vostri istinti. In amore, potreste vivere momenti romantici e intensi con il partner. Sul fronte lavorativo, cercate di evitare discussioni inutili e concentratevi sugli obiettivi principali.