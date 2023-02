Oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

L’oroscopo di oggi: dovrai ripensare il modo in cui affronti le attività quotidiane se vuoi ottenere il massimo da esse. Salute: cerca di gestire correttamente il tuo tempo per ottenere il miglior vantaggio possibile. Rimani sempre un passo avanti in tutto. Amore: Il contenimento del tuo partner sarà molto ben accolto oggi. Le cattive notizie sul lavoro ti colpiranno profondamente. Denaro: non sarai in grado di rispettare le tue scadenze a meno che non ti dedichi completamente al tuo lavoro. Lasciati alle spalle le distrazioni.

Toro

Oroscopo di oggi: A poco a poco stai vivendo nuove sensazioni che non ti saresti mai aspettato di provare. Non distrarti troppo nel tuo lavoro. Salute: tutti abbiamo risorse che possono darci un vantaggio rispetto ai nostri coetanei. L’importante è conoscersi abbastanza bene da trarne vantaggio. Amore: giorno perfetto per i primi appuntamenti o i primi incontri con la persona che ti interessa. Mostrati come sei. Denaro: evita di litigare con i tuoi superiori oggi. Sarai incline a confronti inutili.

Gemelli

L’oroscopo di oggi: I conflitti saranno difficili da superare per te e sicuramente non avrai il giusto supporto. Vita sociale soddisfacente. Salute: Non pretendere dagli altri atteggiamenti impossibili da mettere in pratica. Guarda il tuo slancio, soprattutto se inizi una nuova relazione. Amore: Se non hai un partner, incontrerai qualcuno durante questi giorni che ti farà perdere la testa e ripensare alla tua vita in generale. Denaro: l’orizzonte di lavoro è presentato senza molti movimenti. Sarà un momento di stabilità e di buoni testi con i tuoi capi.

Cancro

Oroscopo di oggi: Una prosperità imminente sarà vista nell’ambiente familiare, approfittane e usala obiettivamente per il tuo bene. Salute: Incontrerai persone che sono attratte dalla tua personalità e che vorranno che tu partecipi ai loro momenti di ricreazione. Amore: la tua cerchia di amici si espanderà e ti sentirai orgoglioso della comunicazione e della comprensione che esiste nel tuo partner. Denaro: L’immaginazione potrebbe provocare in te visioni straordinarie. Sviluppali nella tua vita lavorativa e farai molto meglio.

Leone

Oroscopo di oggi: La tua personalità, sempre attiva, amplierà la tua cerchia di amici e promuoverà contatti importanti con personaggi famosi. Salute: ti aspetta un giorno in cui sarà necessario riflettere. Dovete fare uso della vostra saggezza interiore per fare progressi nel mondo materiale. Amore: Ti sentirai pentito per una decisione che hai preso molto tempo fa. Non lasciare che la solitudine e l’angoscia guadagnino spazio nella tua vita. Denaro: se la prudenza prevale in tutti gli ordini, puoi evitare incidenti e battute d’arresto nella tua vita commerciale.

Vergine

Oroscopo di oggi: Le relazioni preziose che hai coltivato per anni, oggi ti saranno molto utili. Ti aiuteranno con i tuoi progetti. Salute: la tua energia vitale sarà elevata e qualsiasi progetto intraprendi avrà possibilità di espansione. Guarda oltre ciò che ti circonda. Amore: sei diventato ossessionato da quella persona che hai incontrato. Con lentezza, tenacia e determinazione otterrai ciò che desideri. Denaro: Si può tendere ad avere un importante e ingestibile up and down economico. Se ne tieni conto, puoi essere meglio preparato.

Bilancia

Oroscopo di oggi: Lasciati guidare dalla tua gentilezza e i nemici scompariranno. Ciò di cui hai bisogno è un ambiente caldo per sentirti felice. Salute: non aspettarti che gli altri ti forniscano le risposte. Partecipa agli eventi di benessere nel tuo quartiere, sii più solidale e rispettoso. Amore: Nella tua mente appare solo l’idea del sesso, sicuramente vorrai visitare i sexy shop. Denaro: aggrapparsi all’ottimismo esagerato ed essere pratici, è il modo migliore per affrontare situazioni economiche critiche.

Scorpione

Oroscopo di oggi: Se ti senti male per qualcosa del passato, stai solo sprecando la tua energia. Sentirsi in colpa rallenta la tua espansione e crescita personale. Salute: se hai commesso errori, non dimenticare che sei umano e che hai l’opportunità di imparare da loro. Ripensaci e allontanati dalla rabbia. Amore: In amore, ci saranno abbastanza motivi per divertirsi e generare nuove avventure piene di romanticismo e passione. Denaro: se sei nelle vendite, organizza incontri con gli investitori. Ci saranno buone opportunità per acquisire ciò di cui hai bisogno.

Sagittario

L’oroscopo di oggi: Devi meditare sugli sforzi, non è giusto che tu porti solo le responsabilità della tua famiglia. Salute: Qui, nel segno del silenzio, tutto è più calmo, più umile e meno spettacolare. Questo ti dà la pace interiore di cui hai bisogno. Amore: Stai attento!, perché l’incantesimo di una persona che conosci può causare sensazioni che ti fanno perdere la testa. Denaro: chiare possibilità di un cambiamento di lavoro. Saranno giorni intensi perché devi decidere tra assicurazione e incertezza.

Capricorno

L’oroscopo di oggi: Non preoccuparti quando qualcosa va storto, perché l’opportunità di rimetterlo insieme sarà a portata di mano. Salute: rilassarsi dalle preoccupazioni del lavoro è un momento necessario della giornata. Inoltre, tieni gli occhi aperti e prenditi cura di ciò che ti circonda. Amore: Amare e continuare ad amare sono le due attività a cui ti dedichi dalla mattina alla sera. Sei un lavoratore di Cupido e dell’illusione. Denaro: Riattiverai la tua intelligenza e quindi sarai facilitato ad ottenere profitti attraverso operazioni legalizzate per iscritto.

Acquario

L’oroscopo di oggi: le riunioni di massa devono essere ben organizzate. Trova la persona giusta per aiutarti a farlo con successo. Salute: non importa cosa gli altri pensino del tuo comportamento, la trasparenza dei tuoi obiettivi è protetta dalla tua immagine e dalla tua storia. Amore: Dare alla persona amata segnerà un momento indimenticabile nella tua vita amorosa. Crescerai come persona e come amante. Denaro: è uno stadio piuttosto ristretto per l’evoluzione monetaria e quindi sembrerà abbastanza difficile prosperare.

Pesci

L’oroscopo di oggi: perderai troppo tempo a mettere in pratica le idee degli altri e avrai poco spazio per la tua creatività. Salute: se guardi il problema solo in superficie, può portare a una cattiva opzione. Dai un’occhiata più da vicino alla questione per assicurarti di agire correttamente. Amore: Incontrerai qualcuno molto interessante che ti farà dimenticare la tua precedente relazione. La felicità è molto vicina a te. Denaro: Al lavoro, adattati alle nuove circostanze, perché prima o poi pagherà sotto l’aspetto economico.