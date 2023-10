Oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16 ottobre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questo è un periodo in cui dovresti concentrarti sulla tua salute e il tuo benessere, Ariete. Assicurati di prenderti il tempo necessario per rilassarti e recuperare. La tua energia potrebbe essere altalenante questa settimana, quindi sii gentile con te stesso.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro affronta una settimana piena di opportunità lavorative. Metti il massimo impegno nei tuoi progetti e potresti ottenere risultati straordinari. Non lasciare che le distrazioni ti frenino, mantieni la concentrazione sui tuoi obiettivi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, questa settimana potresti sperimentare una maggiore comunicazione e interazione sociale. È il momento perfetto per rafforzare i legami con gli amici e la famiglia. Sarai anche più creativo e ispirato nella tua vita quotidiana.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro, l’attenzione si concentra sulla sfera domestica. Potresti considerare cambiamenti nella tua casa o nella tua routine familiare. Prendi decisioni ponderate e fai ciò che è meglio per te e per coloro che ami.