Oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questo è un periodo favorevole per il Leone in ambito finanziario. Opportunità finanziarie potrebbero aprirsi, quindi mantieni gli occhi aperti per nuove possibilità. Fai attenzione alle spese e cerca di risparmiare per il futuro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine potrebbe sentirsi più istintiva questa settimana. Ascolta la tua voce interiore e segui la tua intuizione. Potresti fare scelte sorprendenti che porteranno a nuove opportunità nella tua vita.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il segno della Bilancia potrebbe sperimentare una maggiore pressione al lavoro questa settimana. Tuttavia, con il tuo equilibrio innato, sarai in grado di affrontare le sfide con grazia. Non avere paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli Scorpioni possono attendersi una settimana carica di energia e passione. Sii aperto all’amore e alle connessioni emotive. Questa potrebbe essere un’ottima settimana per rafforzare i legami con il partner o per iniziare una nuova relazione.