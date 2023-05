Oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16, previsioni per la Bilancia

Se sei nato tra il 23 settembre e il 22 ottobre, sei un Bilancia. E se stai cercando le previsioni astrologiche per la settimana dal 10 al 16, sei nel posto giusto! Qui troverai l’oroscopo settimanale di Branko per la bilancia, con tutte le informazioni sulle sfide e le opportunità che ti aspettano nei prossimi giorni.

Ma prima di addentrarci nelle previsioni, vediamo brevemente come funziona l’astrologia e quali sono i pianeti che influenzano la bilancia. L’astrologia sostiene che le posizioni dei pianeti al momento della nascita di una persona possono influenzare la sua personalità e il suo destino. Per la bilancia, il pianeta governante è Venere, che rappresenta l’amore, la bellezza e l’armonia. Gli altri pianeti che influenzano la bilancia sono Marte, Saturno e Urano.

Ora, senza ulteriori indugi, ecco le previsioni dell’oroscopo Branko per la bilancia:

Lunedì – Marte in quadratura

Inizia la settimana con una sfida: Marte è in quadratura con il tuo segno, il che significa che potresti sentirti irritabile e aggressivo. Cerca di mantenere la calma e non prendere decisioni affrettate o impulsivi.

Martedì – Venere in sestile

Martedì, Venere entra in sestile con il tuo segno, portando un po’ di armonia e amore nella tua vita. Potresti avere un incontro romantico o passare del tempo con i tuoi amici più cari.

Mercoledì – Luna nuova

La Luna nuova di mercoledì è un momento perfetto per pianificare nuovi progetti e iniziative. Approfitta di questa energia positiva per creare un piano d’azione per raggiungere i tuoi obiettivi.

Giovedì – Urano in opposizione

Giovedì, Urano entra in opposizione con il tuo segno. Potresti sentirti inquieto e instabile, e potrebbe esserci un cambiamento improvviso nella tua vita. Cerca di essere flessibile e aperto ai cambiamenti.

Venerdì – Saturno retrogrado

Saturno è retrogrado, il che significa che potresti sentirti bloccato o frustrato in un progetto o obiettivo a lungo termine. Usa questo momento per riflettere sui tuoi obiettivi e considerare se è il momento giusto per continuare a perseguirli.

Sabato – Venere in opposizione

Sabato, Venere entra in opposizione con il tuo segno. Potrebbe esserci un conflitto o una sfida nelle relazioni, ma cerca di mantenere la calma e di comunicare apertamente con gli altri per risolvere eventuali problemi.

Domenica – Marte in trigono

La settimana si conclude con Marte in trigono con il tuo segno, portando energia e motivazione. Usa questa energia positiva per iniziare nuovi progetti o per perseguire i tuoi obiettivi con rinnovato slancio e determinazione.