Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Cancro lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Se ultimamente hai cercato di prendere una decisione romantica difficile, ti sarà più facile prendere una decisione quando Venere fluttuerà nei Gemelli che pensano velocemente all’inizio della settimana. Con questa energia intelligente nella tua zona intuitiva, puoi fidarti del tuo istinto.

C’è anche un intrigante trigono Venere-Plutone nello stesso periodo che ti attira verso una persona misteriosa che vuoi conoscere meglio. I compagni del segno d’acqua Scorpione sono molto interessanti per te ora perché corrispondono alla tua intensità emotiva. Tuttavia, dovrai trovare un modo unico per superare il muro che mantengono.

Tutto sembra un po’ più difficile del solito durante la quadratura Venere-Saturno di venerdì, ma nessuno ha mai detto che l’amore sarebbe stato facile. L’unica domanda da porsi, Cancro, è quanto lo desideri. Dopo aver fatto un po’ di ricerca interiore, potresti scoprire che qualcuno in realtà non vale lo sforzo che pensavi.

L’allineamento di Plutone e della luna indica l’inizio di un ciclo di gioia e benessere per le persone nate nella stagione del Cancro, sia sentimentalmente che economicamente. Gli uomini e le donne di questo segno inizieranno questa settimana un periodo in cui proveranno gratitudine verso la vita per i risultati e le benedizioni che hanno raggiunto in tutti gli aspetti. Una gratitudine che sarà molto salutare e fungerà da calamita attirando a voi situazioni favorevoli e nuove opportunità.

Sul posto di lavoro, sarà una settimana molto fruttuosa per le persone con cancro. Durante i prossimi giorni, la presenza di Marte in questo segno darà loro grande chiarezza mentale per riflettere e correggere i comportamenti sbagliati nel loro ambiente di lavoro, dal momento che non si può avere successo con atteggiamenti egoistici e altamente competitivi. Ecco perché dovrai impegnarti di più con i tuoi colleghi e potenziali partner per avere successo. È tempo che tu capisca che in ogni relazione ci può essere un’opportunità.

Nel campo sentimentale, gli uomini e le donne del Cancro che sono single sentiranno, durante questa settimana, il desiderio di trovare il vero amore. Negli ultimi mesi hai evitato a tutti i costi di avere una relazione seria, perché il tuo ultimo partner ti ha fatto soffrire molto e ti sei ripromesso che non avresti mai più attraversato quella situazione.

Ti è piaciuto molto il sesso occasionale e le avventure di una notte. Tuttavia, durante questa settimana inizierai a sentirti solo e quella solitudine non può essere riempita con una buona notte di sesso. È giunto il momento per te di scommettere di nuovo sull’amore e questa volta sarà molto meglio della tua ultima esperienza.