Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Gemelli lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Ti piace flirtare quando Venere trascorre del tempo nel tuo segno spiritoso a partire da lunedì. Con la tua prima casa fiduciosa viva di questa energia intellettuale, è facile per te impressionare i tipi intelligenti. Ma una delle tue più grandi risorse ora è che puoi parlare con chiunque di qualsiasi cosa e farli sentire speciali.

Martedì, l’Universo fornisce un armonioso trigono Venere-Plutone che promuove nuove relazioni. Ci sono poche coincidenze durante questo aspetto karmico, Gemelli, quindi qualsiasi connessione istantanea che senti con qualcuno si basa su qualcosa di più di un semplice capriccio. Esplora ulteriormente le cose.

Venerdì arriva un’intensa quadratura Venere-Saturno e potresti sentirti solo e isolato, ma stai certo che non lo farai da solo. Parlare con la tua migliore amica dei tuoi sentimenti ti farà capire rapidamente che tutti sperimentano la loro parte di blues legato all’amore. Tornerai indietro.

I nati nella stagione dei Gemelli si sono comportati negligentemente con la loro salute durante gli ultimi mesi e questa settimana inizieranno a pagare le conseguenze di questo errore. Nei prossimi giorni un disturbo minore, come un mal di denti, ti costringerà a visitare un medico. Sarà una settimana in cui, grazie all’influenza di Urano sul tuo segno, sorgeranno nella tua mente grandi idee che, se riuscirai a realizzarle, ti permetteranno di avere quella tregua economica di cui hai tanto bisogno in questo momento. Sarai molto ben sponsorizzato nel campo degli affari, ma ricorda di muoverti per questo.

Metti da parte la depressione per i tuoi problemi di denaro e cerca modi per ottenere le risorse che ti consentono di lanciare l’impresa commerciale che desideri così tanto. Vedrai come il successo e la stabilità economica entrano nella tua vita se hai un’attività più positiva.

Durante questa settimana la presenza di Marte in questo segno darà anche a tutti i Gemelli molta chiarezza mentale per riflettere e correggere i comportamenti sbagliati sul posto di lavoro, uno spazio in cui sei sempre stato molto competitivo ed egoista. Tuttavia, in questo modo non sarai in grado di crescere perché non ti chiudi in te stesso, ma relazionandoti con gli altri e lavorando come una squadra. È tempo di aprirsi e stabilire alleanze.

Per quanto riguarda il campo dell’amore, gli uomini e le donne Gemelli che sono single non sperimenteranno alcuna variazione nella loro situazione sentimentale durante questa settimana. Stanno vivendo una fase in cui è molto difficile per loro stabilire relazioni romantiche durature con altre persone. Questa situazione continuerà, almeno per qualche altro mese.