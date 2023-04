Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Leone lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Ami la varietà quando Venere fa coppia con i Gemelli irrequieti all’inizio della settimana, e chi può biasimarti ?! È divertente flirtare con e ricevere e fare complimenti da/a un gruppo di persone diverse. E niente è eccessivamente serio durante questo transito, che corrisponde alla tua natura giocosa.

C’è un intenso trigono Venere-Plutone nello stesso periodo e qualcuno attira davvero la tua attenzione. Non sei facilmente sbalordito, ma questa persona si distinguerà in modo sorprendente. È come se tutto intorno a te fosse in bianco e nero, ma sono in brillanti colori CMYK. Oh!

Hai alcune cose da risolvere durante il fine settimana quando arriva l’impegnativo quadrato Venere-Saturno, ma non sentirti come se dovessi affrontarlo da solo. Ci siamo passati tutti, Leo. Quando contatti un amico o pubblichi come ti senti su uno dei tuoi account di social media, la risposta sarà travolgente.

Le stelle sottolineano, Leone, che questa sarà una settimana di grande successo nel campo degli affari. Vedrete che tutto andrà in ordine e le vostre finanze continueranno a prosperare. Tuttavia, non puoi fare a meno di temere il futuro. Dovresti cercare di toglierti quei pensieri apocalittici perché l’abbondanza sarà presente nella tua vita e, se ti gestisci come prima, continuerà a benedire la tua vita.

Sul posto di lavoro, questa settimana il tuo impegno e la tua dedizione inizieranno a dare i loro frutti. Sarai invitato a una riunione alla quale viene convocato solo un gruppo selezionato composto dalle persone con più potere e influenza nell’azienda in cui lavori. È un momento in cui tutte le porte si aprono e devi essere attento a sfruttare tutte le opportunità che verranno generate. Tuttavia, la tua nuova posizione significa che dovrai trascorrere molto più tempo al lavoro rispetto a prima e quindi la tua famiglia si sentirà abbandonata. In modo che le persone che ami di più non lo sentano, dovrai imparare a gestire il tuo tempo in modo più efficiente.

Nel campo dell’amore, vi sentirete molto pessimisti. Hai recentemente iniziato una relazione, ma ti stai comportando in modo sospetto, come se qualcosa di brutto dovesse accadere presto. Non finisci per aprirti. Il tuo atteggiamento è completamente ingiustificato: la persona accanto a te ti ama davvero, tuttavia, temi che situazioni deplorevoli che hai vissuto in passato si ripetano. Questa sarà una buona settimana per lasciarsi alle spalle quelle paure e vivere intensamente l’ottimo momento sentimentale che, in realtà, stai attraversando.