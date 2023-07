Oroscopo Branko Settimanale dal 13 al 19 Luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Questa settimana sarai pieno di energia e creatività. Sarà un periodo favorevole per mettere in mostra le tue abilità e per raggiungere importanti traguardi professionali. Non temere di metterti in mostra e di mostrare ciò di cui sei capace. Nella sfera sentimentale, potresti vivere momenti romantici e appassionati con il tuo partner. Dedica del tempo alla relazione e rafforza i legami che vi uniscono.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

In questa settimana, potresti sentirti più riflessivo del solito. È un momento favorevole per fare bilanci e valutare le tue priorità nella vita. Potresti avere delle rivelazioni che ti aiuteranno a prendere decisioni importanti per il tuo futuro. Sul fronte relazionale, cerca di trascorrere del tempo con le persone che ami e condividere le tue emozioni con loro. Un supporto sincero ti aiuterà a superare eventuali sfide che potresti affrontare.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Questa settimana potrebbe portare alcune sfide sul fronte lavorativo. Sarà importante rimanere concentrato e non farsi sopraffare dagli ostacoli. Mantieni la calma e affronta le situazioni con determinazione. Ricorda che ogni sfida è un’opportunità di crescita. Nella sfera affettiva, potresti vivere momenti di intimità e complicità con il tuo partner. Dedica del tempo alla relazione e rafforza i legami che vi uniscono.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

In questa settimana, potresti sentirsi particolarmente ispirato e creativo. Sarà un momento favorevole per esplorare nuovi interessi o per dedicarti alle tue passioni. Sfrutta al massimo questa fase positiva e lasciati guidare dalla tua intuizione. Sul fronte relazionale, potresti avere alcune tensioni o incomprensioni con il tuo partner. Sii aperto alla comunicazione e cerca di risolvere eventuali conflitti in modo pacifico.