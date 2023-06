Oroscopo Branko settimanale dal 14 al 20 giugno 2023: amore e lavoro da Sagittario a Pesci - Controcopertina

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: I nativi dell’Acquario potrebbero vivere un periodo di intensa creatività e romanticismo nelle relazioni sentimentali. Sii aperto a esplorare nuove idee e a condividere le tue passioni con il tuo partner. I single potrebbero trovare connessioni significative attraverso interessi comuni.

Lavoro: Sul fronte professionale, è il momento di mettere in mostra la tua originalità e la tua capacità di pensare in modo innovativo. Sfrutta le tue competenze uniche per risolvere problemi e portare nuove prospettive al tuo ambiente di lavoro. Potresti essere notato per le tue idee rivoluzionarie.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Le relazioni sentimentali dei Pesci potrebbero attraversare un periodo di profonda intimità ed emozione. Dedica del tempo a nutrire la connessione con il tuo partner attraverso momenti romantici e di condivisione. I single potrebbero sperimentare una forte attrazione verso persone che li comprendono a livello emotivo.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti trovare nuove opportunità per mostrare la tua creatività e la tua sensibilità. Sii aperto a collaborazioni e progetti che coinvolgono il tuo lato artistico. Il tuo talento potrebbe essere valorizzato e potresti raggiungere nuovi traguardi professionali.