Oroscopo Branko settimanale dal 14 al 21 gennaio 2023, le previsioni complete

Cambia la tua routine quotidiana per non cadere nell’apatia. Forse non è ancora giunto il momento per te di apportare cambiamenti drastici. Sarai invaso da un sentimento di gioia che si diffonderà agli altri. Amore : molti dubbi saranno dissipati se apri il tuo cuore.Soldi : non prendere decisioni rischiose per i tuoi soldi. Lavoro : le tue prestazioni lavorative non sono buone, fai uno sforzo. Salute : non sarà la tua salute a preoccuparti, ma quella degli altri.