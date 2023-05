Oroscopo Branko settimanale dal 16 al 22 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Durante questa settimana, gli Acquario potrebbero sperimentare un’energia di originalità e innovazione nella sfera amorosa. Lasciatevi guidare dalla vostra creatività e dalla voglia di esplorare nuove idee e dinamiche relazionali. È il momento di portare un cambiamento positivo nella vostra vita amorosa e di lasciarvi ispirare dalla vostra visione unica. Apritevi all’amore in tutte le sue forme. Lavoro: Sul fronte lavorativo, sentirete una spinta creativa e una voglia di esplorare nuove soluzioni e opportunità. Sfruttate al massimo le vostre abilità innovative e originali per portare cambiamenti positivi nel vostro ambiente professionale. Questa settimana potrebbe offrirvi nuove opportunità di crescita e successo. Siate proattivi nel cercare nuovi progetti o percorsi di carriera. Salute: Dedicate del tempo a esplorare nuove attività che stimolano la vostra creatività e la vostra mente. Mantenete un equilibrio tra lavoro e vita personale per preservare il vostro benessere generale. Prendetevi cura di voi stessi e seguite la vostra intuizione quando si tratta di scelte di salute. Sperimentate tecniche di rilassamento come la meditazione o lo yoga per trovare momenti di tranquillità e pace interiore.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Durante questa settimana, i Pesci potrebbero sperimentare una connessione più profonda con il loro mondo interiore e le loro emozioni. Dedicate del tempo alla meditazione e alla riflessione per scoprire nuove vie di crescita personale. Siate aperti all’ispirazione e all’intuizione nella vostra vita quotidiana. Lasciatevi guidare dalle vostre emozioni e seguite il vostro cuore. Lavoro: Sul fronte lavorativo, i Pesci potrebbero essere spinti dalla loro creatività e sensibilità. Sfruttate queste qualità per portare un contributo unico al vostro lavoro. Dedicate del tempo a sviluppare le vostre competenze e adottare un approccio più intuitivo nella vostra carriera. Questa settimana potrebbe offrirvi opportunità interessanti, quindi siate pronti a coglierle al volo. Salute: Prendete cura del vostro benessere emotivo e mentale. Trovate momenti di tranquillità e pace interiore attraverso pratiche come la meditazione e lo yoga. Concedetevi del tempo per svagare e perseguite attività che nutrono la vostra anima. Siate consapevoli dei vostri bisogni emotivi e cercate di soddisfarli. Mantenete un equilibrio tra le richieste del lavoro e il riposo per garantire il vostro benessere complessivo.