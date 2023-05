Oroscopo Branko settimanale dal 17 al 23 maggio 2023: classifica e voti da Leone a Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore 💖

Per il Leone, la settimana porta un’energia passionale e intensa nelle relazioni amorose. Potreste sperimentare un maggiore desiderio di amore e affetto. Siate pronti a esprimere i vostri sentimenti in modo sincero e appassionato. Se siete single, potreste attirare l’attenzione di qualcuno di speciale. VOTO: 9/10

Lavoro 💼

In campo lavorativo, i Leone potrebbero affrontare una settimana di grande dinamismo e opportunità . Sfruttate la vostra determinazione e la vostra creatività per ottenere risultati positivi. Potreste ricevere riconoscimenti per il vostro lavoro o essere coinvolti in progetti stimolanti. Mantenete un atteggiamento proattivo e fiducioso. VOTO: 9/10

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere buona, ma ricordate di prendervi cura di voi stessi. Fate attività fisica regolarmente e cercate di seguire una dieta equilibrata. Dedicate del tempo al riposo e al relax per rilassare la mente e il corpo. Prendersi cura di sé vi aiuterà a mantenere un ottimo stato di salute. VOTO: 8/10

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore 💖

Per la Vergine, la settimana potrebbe portare una maggiore stabilità e serenità nelle relazioni amorose. Sarà un momento favorevole per lavorare sulla comunicazione e la comprensione reciproca. Siate aperti all’amore incondizionato e alla fiducia nel partner. VOTO: 8/10

Lavoro 💼

In ambito professionale, le Vergine potrebbero affrontare una settimana di concentrazione e impegno. Siate organizzati e meticolosi nel completare i compiti assegnati. Il vostro approccio pratico e dettagliato vi aiuterà a ottenere risultati positivi. Cercate soluzioni efficienti per affrontare eventuali sfide. VOTO: 8/10

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere stabile, ma è importante prestare attenzione al benessere mentale ed emotivo. Dedicate del tempo alle attività che vi rilassano e vi danno piacere. Fate attività fisica regolarmente e cercate di seguire una dieta equilibrata. Mantenete un equilibrio tra lavoro e benessere per affrontare al meglio la settimana. VOTO: 7/10

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore 💖

Per la Bilancia, la settimana porta un’energia di armonia e equilibrio nelle relazioni amorose. Sarà un momento favorevole per creare intimità e comprensione con il partner. Siate aperti alla comunicazione e cercate di trovare un terreno comune. VOTO: 8/10

Lavoro 💼

In campo lavorativo, le Bilancia potrebbero affrontare una settimana di collaborazione e diplomazia. Sfruttate le vostre abilità relazionali per costruire rapporti positivi con i colleghi e i partner professionali. Potreste essere coinvolti in progetti di squadra che richiedono la vostra capacità di mediare e trovare soluzioni equilibrate. Mantenete un approccio calmo e razionale. VOTO: 9/10