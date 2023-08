Oroscopo Branko Settimanale dal 18 al 24 agosto 2023, le previsioni migliori

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore: Questa settimana, l’energia ardente di Marte ti renderà più audace nei confronti dell’amore. Se sei single, potresti essere attratto da qualcuno fuori dalla tua comfort zone. Se sei in coppia, sfrutta questa energia per ravvivare la passione.

Lavoro: L’ambizione sarà la tua migliore alleata in ambito professionale. Metti in luce le tue capacità di leadership e non temere di prendere iniziative audaci. La ricompensa potrebbe essere più vicina di quanto pensi.

Salute: Ricarica le tue energie con un po’ di attività fisica. Lo sport non solo migliora la tua salute fisica, ma anche il tuo umore.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore: La comunicazione sarà essenziale in amore questa settimana. Sia che tu stia cercando di risolvere un conflitto o di esprimere i tuoi sentimenti, fallo con chiarezza e sensibilità. Il dialogo aperto aprirà nuove porte.

Lavoro: Il tuo approccio affidabile al lavoro sta attirando l’attenzione dei superiori. Mantieni la costanza e la dedizione, poiché potrebbero esserci opportunità di crescita che ti aspettano.

Salute: Trova il tempo per rilassarti e rigenerarti. Una breve pausa dalla routine frenetica farà miracoli per il tuo benessere complessivo.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: I legami familiari saranno al centro delle tue attenzioni questa settimana. Dedica del tempo di qualità ai tuoi cari e goditi momenti di condivisione e intimità.

Lavoro: La creatività sarà la tua alleata in ambito lavorativo. Affronta le sfide con un’ottica fresca e innovativa. Le idee fuori dagli schemi porteranno risultati sorprendenti.

Salute: Mantieni un equilibrio tra mente e corpo. La meditazione o lo yoga potrebbero aiutarti a trovare la serenità interiore.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: Sarà una settimana intensa per l’amore. Le emozioni potrebbero essere in tumulto, ma cerca di esprimere ciò che senti in modo chiaro e compassionevole. La comprensione reciproca sarà fondamentale.

Lavoro: Concentrati sulla pianificazione e sii organizzato nei tuoi compiti. Questa precisione ti aiuterà a gestire al meglio le sfide che potrebbero sorgere.

Salute: Dedica del tempo alle attività che ti rilassano, che si tratti di leggere un libro, fare una passeggiata o praticare un hobby che ami.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: La tua presenza carismatica attirerà l’attenzione in campo amoroso. Sfrutta questa energia per creare momenti romantici e indimenticabili con il tuo partner.

Lavoro: Affronta le sfide lavorative con coraggio e determinazione. Il tuo impegno sta per dare frutti, quindi non smettere di dare il massimo.

Salute: Presta attenzione alle tue esigenze fisiche e mentali. Una dieta equilibrata e il tempo trascorso con amici positivi contribuiranno al tuo benessere.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: Sarà un periodo di riflessione per te in campo amoroso. Valuta cosa desideri davvero da una relazione e comunica le tue aspettative in modo aperto.

Lavoro: La collaborazione sarà cruciale sul luogo di lavoro. Metti in risalto le tue abilità di team player e lavora insieme ai colleghi per raggiungere obiettivi comuni.

Salute: Mantieni un equilibrio tra il lavoro e il tempo libero. Dedica attenzione alle attività che ti rilassano e ti fanno sentire bene.