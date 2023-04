Oroscopo Branko settimanale dal 20 al 26 aprile 2023, le previsioni astrali

Ariete

Dovresti diventare consapevole delle tue risorse interiori. Ariete, di solito non sei attento ad esso, ma durante il giorno dovresti ascoltare di più questi sentimenti che in questo momento sono profondamente sepolti. Dovresti approfittare delle pause della giornata per entrare in contatto con questo mondo segreto. Dovresti assaporare il privilegio di questi piccoli momenti di riposo invece di correre al galoppo nella tappa successiva.

Toro

Oggi potresti decidere di presentarti a qualcuno. Toro, potresti aver recentemente incontrato una persona brillante e influente. Le farai domande e prenderai anche in considerazione l’idea di farne il tuo mentore. Hai molto da imparare da coloro che si sono dimostrati prima di te. Sei sulla strada giusta. Dovresti fare tutto il necessario per mantenere la loro attenzione e approfittare di questa opportunità che potrebbe non presentarsi di nuovo.

Gemelli

Oggi dovresti sentirti bene, emotivamente parlando. Gemelli, senza dubbio vedrai anche che più esprimi le tue emozioni, più persone criticheranno la tua sensibilità. Di conseguenza, sarai costretto a chiudere come un’ostrica. Provvisoriamente dovrete dimenticare che avete molte cose da dire e da insegnare agli altri. Le persone non sono pronte ad ascoltare, ma non preoccuparti troppo. Ci sono cose più serie.

Cancro

È possibile che oggi tu abbia la sensazione di essere fuori dal tuo ambiente. Il vantaggio è che, grazie alla tua natura flessibile e aperta, qualsiasi gruppo può adattarsi bene a te una volta che hai mosso i primi passi, attraversato il mercato di massa per dimostrare chi sei e quanto vali. Cancro, dovresti avere pazienza ed essere attento quando si tratta di sapere come funziona questa nuova struttura sociale, le sue abitudini e comportamenti.

Leone

Oggi la tua immaginazione sarà in pieno svolgimento. Leo, potresti passare ore davanti al tuo computer a scrivere i tuoi ricordi o comporre un’opera al pianoforte o davanti a un cavalletto. Questo desiderio di creazione nasce dal tuo cuore e non dovresti lasciarlo dormire qualunque siano i tuoi problemi. Dovresti fare ciò che devi fare il più rapidamente possibile e poi rilasciare i tuoi neuroni che sono in attesa di essere in grado di esprimersi.

Vergine

Non è escluso che oggi inizi a frequentare un personaggio dei più colorati. Forse è un artista o qualcuno marginale, o entrambi. Vergine, dovresti prenderti il tempo per parlare con lui e condividere le tue opinioni sulla vita. Vedrai che le tue opinioni possono essere vicine e che hai più cose da condividere di quanto pensassi.

Libbra

Questa giornata che inizia potrebbe essere molto curiosa per te. Bilancia, molto probabilmente, incontrerai qualcuno, totalmente sconosciuto a te fino ad ora, la cui aura ti impressionerà. Se hai tempo, dovresti parlare con lui e condividere le tue opinioni sull’importanza e il posto dell’astrologia nella tua vita. Questo scambio di idee ti porterà molto conforto e ti permetterà anche di rinnovare il tuo approccio alla vita in un modo ancora più positivo.

Scorpione

Oggi amerai goderti la vita familiare. Incarnerai tutte le opzioni del papà ideale. Ci saranno molte opportunità per divertirti in famiglia. In altre parole, Scorpione, avrai bisogno di tutta la tua energia. Se vuoi assistere a una partita di calcio con i tuoi figli, fare jogging con il tuo partner e fare la spesa della settimana in un solo giorno sarà molto meglio alzarsi presto.

Sagittario

Un seminario professionale, una riunione interna, insomma, è probabile che oggi cadi su un incarico che ti costringe ad un viaggio inaspettato. Tuttavia, Sagittario, il risultato può essere positivo e in ogni caso avrai l’opportunità di incontrare persone molto interessanti e scambiare con loro una moltitudine di idee e informazioni. Dovresti essere vigile e rivedere le diverse notizie che hai appreso in questo modo, perché potrebbero permetterti di ricominciare.

Capricorno

La vita è come una partita a scacchi, il che significa che devi pensare attentamente prima di muovere le tue pedine. Capricorno, pensa che oggi la tua impazienza potrebbe costarti la partita. Dovresti essere calmo, aspettare il tuo turno e non affrettarti a prendere una decisione. Il tuo avversario, o il tuo partner, tutto dipende da dove ti trovi, potrebbe approfittarne e sicuramente darti scacco matto. Dovresti pensare se questo è davvero ciò che vuoi.

Acquario

Questo giorno sarà sotto il segno di una buona notizia. I venti sono favorevoli a te. Acquario, se ti aspetti una risposta da qualcosa legato al tuo lavoro, hai tutti i voti che è positivo. Potresti anche ricevere complimenti extra. Se ti aspetti un altro tipo di risposta, potrebbe essere che il successo provenga dal lato dell’amore. Quindi dovresti uscire di casa, perché la fortuna ti sta aspettando.

Pesci

Senza dubbio, durante il giorno ti sentirai intrappolato da sentimenti forti. Il ricordo di qualcuno che una volta conoscevi potrebbe tornare a te. Pesci, se pensi a vecchie avventure romantiche o episodi memorabili della tua infanzia, dovresti cercare di trovare il loro significato e la ragione della loro presenza persistente nella tua memoria. Dovresti porti le domande giuste e, allo stesso tempo, cercare le risposte giuste.