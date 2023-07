Oroscopo Branko settimanale dal 20 al 26 luglio 2023: i voti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Voto settimanale: 8/10

Sagittario, questa settimana potresti sentirti particolarmente ottimista e avventuroso. Sarai attratto da nuove esperienze e potresti desiderare di allargare i tuoi orizzonti. Le stelle ti incoraggiano a seguire la tua passione e ad affrontare nuove sfide. Ricorda di mantenere la tua autenticità e di ascoltare il tuo cuore.

Consigli per il Sagittario:

Pianifica avventure emozionanti che ti consentano di esplorare nuovi territori.

Cerca di mantenere l’equilibrio tra la tua voglia di libertà e le responsabilità quotidiane.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Voto settimanale: 7/10

Caro Capricorno, questa settimana potresti sentirti un po’ sopraffatto dalle tue responsabilità e dai tuoi doveri. Tuttavia, non permettere che lo stress ti abbatta. Le stelle ti ricordano di essere paziente e perseverante nel perseguire i tuoi obiettivi. Nonostante le sfide, avrai la forza e la determinazione per superarle.

Consigli per il Capricorno:

Organizza il tuo tempo e le tue risorse per massimizzare la tua produttività.

Prenditi del tempo per rilassarti e riposare, per ricaricare le tue energie.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Voto settimanale: 9/10

Acquario, questa settimana sarà una vera e propria avventura per te! Sarai in grado di esprimere la tua creatività in modi unici e innovativi. Le stelle ti incoraggiano a seguire la tua passione e a lasciarti guidare dall’ispirazione. Sfrutta questa energia positiva per realizzare i tuoi progetti e per fare una differenza nel mondo.

Consigli per l’Acquario:

Mantieni uno spirito aperto e cerca nuove opportunità di apprendimento.

Lavora sulle tue relazioni sociali e connettiti con persone che condividono i tuoi interessi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Voto settimanale: 8/10

Pesci, questa settimana sarai invaso da un’energia compassionevole e intuitiva. Sarai in grado di percepire le emozioni degli altri e di offrire supporto quando necessario. Le stelle ti incoraggiano a seguire la tua intuizione e a seguire il tuo cuore. Sii aperto all’amore e alla connessione con gli altri.

Consigli per i Pesci: