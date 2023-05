Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 27 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La settimana sarà all’insegna dell’autostima per i nati sotto il segno del Leone. Sarete invasi da una grande fiducia in voi stessi, e ciò vi darà l’energia necessaria per realizzare i vostri obiettivi. Siate audaci e non abbiate paura di mettervi in mostra. Questo è il momento di brillare e di dimostrare al mondo di cosa siete capaci. Preparatevi a ricevere riconoscimenti e apprezzamenti per i vostri sforzi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La settimana sarà caratterizzata dalla creatività per i nati sotto il segno della Vergine. Sfruttate il vostro talento artistico e mettetelo in mostra. Questo potrebbe essere un momento favorevole per iniziare nuovi progetti o per portare a termine quelli già avviati. Concentratevi sulla precisione e sulla cura dei dettagli, ma non dimenticate di lasciarvi trasportare dalla vostra immaginazione. Siate pronti a sorprendervi con i risultati.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le relazioni saranno al centro dell’attenzione per i nati sotto il segno della Bilancia questa settimana. Prendetevi del tempo per rafforzare i legami con le persone che vi sono care. L’empatia e la diplomazia saranno le vostre migliori armi per risolvere eventuali conflitti o malintesi. Siate aperti e onesti nelle vostre comunicazioni, e ricordatevi di ascoltare attentamente gli altri. La comprensione reciproca vi porterà a relazioni più solide.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La settimana sarà un periodo di trasformazione per gli Scorpione. Siete pronti per abbracciare i cambiamenti e per mettere in discussione le vecchie abitudini. È il momento di lasciare andare ciò che non vi serve più e di aprire la strada a nuove opportunità. Siate coraggiosi nel prendere decisioni importanti e non abbiate paura di seguire il vostro istinto. La vostra resilienza vi guiderà verso un futuro migliore.