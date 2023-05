Oroscopo Branko settimanale dal 24 al 30 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Amore

Per i nati sotto il segno del Leone, questa settimana potrebbe portare una maggiore stabilità e serenità nel settore amoroso. Le coppie potrebbero godersi momenti di armonia e di condivisione. Per i single, potrebbe essere un periodo favorevole per incontrare nuove persone interessanti. Aprite il vostro cuore all’amore!

Lavoro e denaro

Nel lavoro, potreste sentirvi motivati e pieni di energia. Approfittate di questa fase positiva per portare avanti i vostri progetti e per mettervi in mostra. La vostra determinazione e la vostra leadership vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi desiderati. Sul fronte finanziario, cercate di mantenere un equilibrio tra le entrate e le uscite.

Queste sono solo alcune delle previsioni astrologiche per la settimana dal 24 al 30 maggio 2023. Continuate a seguire Branko per scoprire ulteriori dettagli sul vostro segno zodiacale e per essere preparati alle sfide e alle opportunità che il futuro vi riserva. Che questa settimana sia ricca di amore, successo e realizzazione personale!