Oroscopo Branko settimanale dal 24 al 30 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore

Per i nati sotto il segno del Capricorno, questa settimana potrebbe portare una maggiore stabilità e serenità nelle relazioni amorose. Potreste sentirvi più sicuri di voi stessi e desiderosi di costruire un legame solido e duraturo con il vostro partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi affascina e che condivide i vostri valori.

Lavoro e denaro

Nel lavoro, potreste trovarvi di fronte a nuove opportunità di crescita e successo. Sfruttate al meglio le vostre competenze e dimostrate la vostra determinazione. Questo potrebbe portarvi riconoscimenti e avanzamenti professionali. Sul fronte finanziario, cercate di mantenere una gestione oculata delle risorse e valutate le vostre opzioni di investimento.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore

Per gli Acquario, questa settimana potrebbe portare emozioni intense e profonde nel settore amoroso. Potreste sentire la necessità di esprimere i vostri sentimenti in modo autentico e sincero. Siate aperti a comunicare apertamente con il vostro partner e ad ascoltare le loro emozioni. Per i single, potrebbe essere un momento favorevole per fare nuove connessioni significative.

Lavoro e denaro

Nel lavoro, potreste essere chiamati a collaborare in team e a lavorare in modo sinergico. Sfruttate le vostre abilità comunicative e creative per raggiungere obiettivi comuni. Sul fronte finanziario, cercate di fare una pianificazione accurata delle spese e delle entrate. Valutate anche nuove opportunità di guadagno o di investimento.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore

Per i nati sotto il segno dei Pesci, questa settimana potrebbe portare un maggiore equilibrio e armonia nelle relazioni amorose. Sarete in grado di comprendere le esigenze del vostro partner e di offrire supporto e affetto. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che risuona con la vostra sensibilità e la vostra intuizione.

Lavoro e denaro

Nel lavoro, potreste vivere una fase di maggiore creatività e ispirazione. Approfittate di questa energia per portare avanti progetti creativi e per mettere in mostra le vostre abilità. Sul fronte finanziario, cercate di mantenere un equilibrio tra le spese e le entrate. Evitate gli eccessi e cercate di risparmiare per future opportunità.