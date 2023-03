Oroscopo Branko settimanale dal 24 al 31 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Sentirai e avrai il bisogno di essere ascoltato, ascoltato, c’è molto che vuoi esprimere, ma soprattutto sfogarti, saranno giorni in cui senti che se non lo fai potresti esplodere da un momento all’altro come una pentola a pressione, devi controllare un po’ questa ansia e cercare i momenti giusti per comunicare ciò che senti, ma se ad un certo punto ti rendi conto che non basta capire anche che è il momento di cercare un aiuto professionale. Questa settimana in tutto ciò che ha a che fare con il lavoro o la professione ci saranno ritardi, sii paziente, non vuoi spingere o premere, perché ti logorerai e nulla si muoverà al ritmo che desideri. Nell’economia tutto rimarrà lo stesso, né indietro né avanti, quindi gestisci bene la tua settimana e non fare spese inutili.

Toro

È ora di smettere di tormentarti per ciò che non lo era, il passato è già passato e non puoi fare nulla per cambiarlo, quello che puoi fare è essere nel presente e cercare di rendere l’immediato futuro il migliore possibile per te. È giunto il momento di uscire dal caos, di prendere da esso le lezioni che ti ha lasciato e tornare alla calma, di metterti nel qui e ora e riprendere l’amor proprio e la sicurezza. Questa settimana sarà una grande lezione per la tua vita emotiva, sentimentale e mentale. Un giorno per non continuare a trascurare i tuoi obblighi lavorativi, devi mettere tutta la tua attenzione lì e iniziare ad essere chi eri professionalmente mesi prima, solo allora migliorerà l’intero ambiente, compresa l’economia. Potresti avere un invito ad un breve viaggio, accettarlo, tanto bene ti farà guardare altri paesaggi, respirare altre arie, incontrare nuove persone.

Gemelli

Questo giorno è perfetto per un profondo cambiamento nel tuo modo di vedere, sentire e comprendere l’amore, finalmente ti rendi conto di alcuni dei tuoi errori e con grande umiltà li assumerai e porrai rimedio a ciascuno di essi e da lì verrà generato un cambiamento radicale con la tua relazione attuale, ma se non hai un partner allora eri in quel cambiamento, Presto ci sarà qualcuno sulla tua strada in modo che io possa camminare e condividere la tua vita con un nuovo amore, ma in un modo diverso e più emotivamente sano. In questi giorni attenti, attenti, ai cambiamenti che possono arrivare all’interno del vostro posto di lavoro, potrebbe finalmente esserci la promozione o la promozione che tanto avete cercato.

Cancro

Questa settimana sarai come il panno di lacrime per molti, ti vedranno come quella persona a cui possono raccontare i loro dolori, le loro preoccupazioni, specialmente gli amici, gli amici molto intimi, non trascurare la loro chiamata, quegli amici ti hanno ascoltato e sostenuto molto in modo che tu non ti dia tempo per loro. In tutto ciò che ha a che fare con l’economia ci sono grandi miglioramenti, guadagni e buoni investimenti, è il momento ideale per iniziare a risparmiare in futuro e la sua crescita è molto fruttuosa. Non trascurare la salute, potresti avere qualche fastidio allo stomaco o alla gola, non permettere loro di invecchiare vai dal medico e fai attenzione che il tuo corpo fisico sia cento.

Leone

Eventi importanti all’interno della famiglia, celebrazioni inaspettate che possono cambiare rotta o piani familiari in meglio. Questa settimana attenzione a tutti i dettagli che coinvolgono il tuo lavoro al lavoro, non farti mancare nulla, fai attenzione alle scartoffie, alle firme, ma soprattutto fai attenzione a chi delegherai alcune responsabilità affinché non ti facciano fare brutta figura. Questa giornata è perfetta per apportare cambiamenti all’interno della casa, spostare mobili, rinnovarne altri, pulizie profonde, tutto questo farà sì che l’energia inizi a muoversi in modo diverso per sentirsi a proprio agio, a proprio agio, nei propri spazi. In salute non trascurare la vista, forse è il momento di indossare occhiali o più ingrandimento in quello che hai già.

Vergine

Fai attenzione ai dettagli, che ci crediate o no questa settimana il vostro senso di perfezione sarà molto disperso e può sfuggire di mano, vista, mente dettagli importanti nel vostro lavoro e nella vostra famiglia, quindi attenzione e concentrazione anche se vi costa il doppio dello sforzo. In amore è una settimana perfetta per riprendere il romanticismo e i dettagli, hai avuto molta dimenticanza per quanto riguarda la tua relazione e non puoi continuare in quella modalità o perderai tutto ciò che hai guadagnato, la coppia può stufarsi. La salute sembra perfetta in questo giorno, recuperi la vitalità e l’energia perse dallo stress dei giorni o delle settimane passate.

Bilancia

Attenzione alle tempeste in un bicchiere d’acqua, non fare un piccolo fraintendimento o criticare un vero caos, dai ad ogni cosa la sua vera importanza e così la tua settimana sarà tranquilla e calma, ma se insisti a continuare nel dramma questo giorno può portarti molto stress e litigi con persone della tua famiglia o del tuo lavoro. Questi giorni sono importanti prenditi cura della tua economia, non puoi continuare a spendere di più o in cose che non ti servono, se non ripari a quelle spese inutili puoi avere un brutto momento il resto del mese. In salute, prenditi cura delle tue ginocchia, potrebbero prendere il loro pedaggio sulla cattiva cura del passato.

Scorpione

Prenditi cura delle tue parole, è tempo di esprimerti di nuovo con diplomazia, con tatto, non puoi continuare nel rapimento totale delle situazioni, è tempo di lavorare sul controllo delle tue azioni o puoi generare frustrazione e rabbia intorno a te. Questa settimana alcuni viaggi possono avere ritardi, non negare e pensare che per qualcosa hanno subito ritardi, forse qualcosa ti sta passando accanto per quel movimento e la vita ti sta dando l’opportunità di vederlo e ripararlo, può essere da un guasto in macchina, una prenotazione sbagliata, una data che non corrisponde, attenzione ai dettagli.

Sagittario

È tempo di rivalutare le situazioni del presente e del passato in modo che con questa nuova visione tu possa avere il futuro un po ‘più chiaro, è tempo di mettere tutte le tue energie nella tua vita e non in quella degli altri, sei ancora in tempo per prendere nuove proposte di lavoro o amore, sei ancora in tempo per lasciare andare il passato e iniziare una nuova vita. In tutto ciò che riguarda la tua salute è essenziale non lasciare passare più tempo e fare un check-up, che devi avere in sospeso quando puoi avere la tranquillità che tutto va bene.

Capricorno

Devi fare qualcosa per l’esaurimento mentale. Non puoi continuare così un’altra settimana o puoi cadere in mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena. Questo giorno è vitale che tu ti riprenda i tuoi amici, la tua famiglia, che ti distragga con i tuoi hobby, che dai la dovuta importanza alla tua vita personale, capisci che non vivi per lavorare, che c’è così tanto per te e il tuo divertimento. In questi giorni con ideali per chiedere perdono o scusarsi con le persone che hai offeso, tornare a lavorare nella tua nobiltà e umiltà è fondamentale.

Acquario

Fai attenzione alle perdite, le distrazioni saranno molto forti e queste perdite possono essere dal denaro a importanti beni materiali. La tua memoria può giocarti qualche scherzo e con ciò perdere anche appuntamenti importanti, opportunità di crescita che stavi aspettando. Settimana importante per riconnettersi e riconnettersi con gli amici del passato che apprezzi molto e che hai abbandonato molto. Tutto ciò che ha a che fare con questioni legali viene messo in pausa, ma non disperare e occupare meglio questo spazio per rivedere di nuovo i dettagli e che quando vengono lanciati non hai dubbi che saranno positivi per te. In amore regna di nuovo la stabilità e questo ti dà una grande pace emotiva.

Pesci

Grandi alleanze ti aspettano questa settimana al lavoro, diranno finalmente di sì a quelle proposte di crescita che hai fatto nelle ultime settimane e sono state estese quasi eternamente, approfitta di queste nuove società, sono di grande importanza per la tua crescita economica e professionale, approfitta della fiducia che stanno riponendo in te e dimostra tutto il tuo potenziale. Fai attenzione alla tua relazione, tutto è con le pinzette e hai molto da fare, non stai dando la sicurezza di cui lui, o lei, ha bisogno, stai solo generando dubbi e questo può diminuire nella comunicazione e nella fiducia.