Oroscopo Branko settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Lunedì 27 sei in un momento speciale per comunicare in modo rapido e preciso; soprattutto con le persone vicine e nel tuo ambiente di lavoro. Evita di rimanere nei tuoi sogni ad occhi aperti e attieniti alla realtà. Martedì 28 sarà un giorno in cui noterai una certa impazienza e per questo dovrai prendere delle misure per evitarla, principalmente nello sviluppo delle tue conversazioni e incontri con altre persone.

Toro

Lunedì 27 i vostri piani per questa giornata saranno molto vantaggiosi, grazie alla vostra grande vitalità, e sentirete che tutto sta andando come vi aspettavate. I frutti saranno molto positivi. Martedì 28 sarà un momento molto attivo e vitale in cui potrai mantenere i tuoi progetti al massimo e che i benefici saranno positivi e fruttuosi per te e per gli altri.

Gemelli

Lunedì 27, oggi sarà una buona giornata, poiché avrai molto successo nelle attività che svolgi e nelle conversazioni che avrai. La cosa più importante è evitare impulsi e tensioni drastiche. Martedì 28, la tua attenzione concentrata e la tua grande originalità ti aiuteranno in questo giorno a dare enfasi e velocità alle azioni professionali della giornata. Quindi goditi tutto ciò che ottieni.

Cancro

Lunedì 27, i tuoi sentimenti saranno profondi e molto importanti in questo giorno in cui potresti contattare qualcuno che è importante per te. Le abilità di questa giornata ti aiuteranno a renderlo un momento fruttuoso. Martedì 28 hai una grande capacità e ingegnosità, che saranno un’ottima base per cambiare il modo in cui ottieni risorse nella tua vita. Il tuo vigore e la tua simpatia sono i migliori in questo giorno e le chiavi principali.

Leone

Lunedì 27 oggi vivrai l’effetto di azioni seminate tanto tempo fa. E quello che devi fare è fluire e imparare la lezione. La tua situazione finanziaria sarà buona. Il sentimentale è quello che devi bilanciare. Martedì 28, le tue ambizioni dovrebbero essere meno opportunistiche e offrire la tua empatia e generosità con gli altri nei tuoi rapporti. I rapporti con terzi sono vantaggiosi se gli accordi sono equilibrati.

Vergine

Lunedì 27 è un giorno in cui dovete muovervi con perspicacia e usare i vostri talenti in modo proattivo e cauto. In questo modo, i risultati che otterrai saranno favorevoli. Martedì 28 sarà una giornata molto metodica e utile per aiutare e insegnare a molte persone argomenti più complicati e speciali. O per avere conversazioni animate, ma con una buona atmosfera.

Bilancia

Lunedì 27, questa giornata ti sarà molto benefica, per il modo in cui otterrai i frutti delle tue azioni in un ambiente amichevole e cordiale, in cui potrai scambiare sentimenti armoniosi e momenti piacevoli . Martedì 28 sei in un momento molto vivace e attivo della tua vita. Godrai di momenti speciali. Inoltre, avrai la fortuna che le tue relazioni saranno accattivanti e i benefici fruttuosi.

Scorpione

Lunedì 27, approfitta della tua capacità intuitiva e psicologica per comprendere profondamente gli altri. sarà un modo per guardarti in loro come se fossero i tuoi specchi. Martedì 28 è un momento speciale per guardarsi dentro e affrontare le proprie reazioni emotive e come affrontarle. È importante che tu usi la tua intuizione.

Sagittario

Lunedì 27 trascorrerete una giornata molto particolare e benefica sia nella vostra vita sentimentale che nel modo di esprimere e realizzare i vostri obiettivi che sarà fruttuoso e piacevole. Martedì 28 la giornata è incoraggiante e gioviale. Hai la fortuna dalla tua parte e ti sentirai con grande facilità e agilità mentale. Le tue idee e associazioni saranno sorprendenti.

Capricorno

Lunedì 27 bisogna gettare le basi e mettersi d’accordo con parenti stretti e persone di cui ci si fida quando si realizzano piani e progetti in modo da poterne ottenere benefici. Martedì 28 è il momento di essere razionali e usare la realtà e la logica nei tuoi affari e nelle tue risorse finanziarie. È importante che tu sia cauto e calmo in quello che fai.

Acquario

Lunedì 27 sei in un momento in cui hai molta creatività e più semplice svolgi le tue azioni e attività, più facile sarà per te produrre effetti positivi. Martedì 28 ti piace sentirti libero nello svolgimento della tua attività e professione. Ecco perché sei sempre alla ricerca di qualcosa che ti dia la possibilità di essere calmo e a tuo piacimento. Sarà una giornata intensa con molte attività. Divertirsi.

Pesci

Lunedì 27 la cosa più importante in questo momento è che conducaate conversazioni con allegria e cordialità per evitare fraintendimenti. I risultati dipenderanno quindi dal modo in cui svolgerai le tue conversazioni. Martedì 28, nei tuoi progetti e con gli amici hai bisogno di chiarezza e fiducia nei tuoi piani. E con la famiglia serve maggiore serenità e pazienza nei contatti e nei colloqui.