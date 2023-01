Oroscopo Branko settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023, le previsioni

ARIETE

Non puoi convivere con le paure, devi imparare ad affrontarle e superarle per orientare al meglio la tua vita. Non lasciare da parte il tuo gruppo di amici, ricorda che possono aiutarti a mettere i piedi per terra. Cerca cibi sani, evita il sale. Chiave del giorno: superamento.Numeri fortunati: 5, 34, 56.

TORO

Devi iniziare ad ascoltare meglio la tua voce interiore, è probabile che ti stia dimenticando di ascoltare il tuo intuito, che non ti aiuterà se ti dedichi al business. È giunto il momento in cui devi prendere una decisione nella tua relazione. Affronta la situazione. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 11, 23, 45.

GEMELLI

Dovresti prestare maggiore attenzione al tuo atteggiamento se non vuoi avere conflitti con i colleghi. Evita di confrontarti costantemente con qualsiasi situazione che ti si presenta. Incontrerai una persona che può portarti qualche inconveniente con il tuo partner. Cura. Chiave del giorno: Equilibrio.Numeri fortunati: 12, 36, 43.

CANCRO

Ottima giornata per riprendere progetti o lavori che avevi lasciato dimenticato. Ti senti con la spinta necessaria per farli avanzare. Avrai un invito a un evento o recital da non perdere. Non pensare così tanto e concediti un po’ di tempo per te stesso. Chiave del giorno: Energia. Numeri fortunati: 2, 17, 30.

LEONE

Stai attento con le persone intorno a te al lavoro e professionalmente. Cerca di formare squadre che abbiano i tuoi stessi valori nella vita. I problemi nella tua relazione d’amore possono aumentare a causa della mancanza di dialogo. Hai la soluzione in mano. Chiave del giorno: Relazioni. Numeri fortunati: 2, 11, 45.

VERGINE

L’amore ti mette un po’ di ansia, è probabile che la persona che stai incontrando ti metta degli ostacoli per vederti o per comunicare con te, il che ti porterà a generare un po’ di confusione, ma non disperare, le persone hanno bisogno di tempo e non lascia provare. Chiave del giorno: persistenza.Numeri fortunati: 12, 28, 35.

BILANCIA

Incontrerai una persona che potrà aiutarti e chiarirti il ​​percorso di costante sviluppo professionale. Non perdere l’occasione. Avrai una giornata ricca di emozioni nella tua vita di coppia, devi capire che tutto si costruisce in coppia. Chiave del giorno: Professionalità. Numeri fortunati: 3, 21, 43.

SCORPIONE

Ancora una volta hai delle complicazioni sul lavoro a causa del modo in cui ti relazioni con i tuoi colleghi. Prova a cambiare le tue maniere per l’armonia del gruppo. È un ottimo momento per fare traslochi o cambiamenti nella tua casa. Chiave del giorno: Equilibrio. Numeri fortunati 19, 22, 40.

SAGITTARIO

Se stai cercando di conoscere una persona che ti ha fatto una buona impressione, devi metterci più forza e attenzione, non smettere di parlargli per molti giorni o regalargli piccole sorprese ogni giorno. Avrai dei problemi muscolari. Chiave del giorno: Suggerimento. Numeri fortunati 3, 43, 54.

CAPRICORNO

Una persona che ha bisogno del tuo aiuto per svolgere un lavoro ti contatterà, sarà un buon momento per generare un nuovo cliente o prendere contatti per il lavoro che svolgi. Cerca di intrattenere il tuo partner, non lasciare che tutti i giorni siano uguali. Chiave del giorno: Collaborazione. Numeri fortunati 1, 40, 51.

ACQUARIO

È probabile che oggi tu abbia poche energie durante la giornata, devi fare un’iniezione di vitamine per poter sopportare la giornata, un buon consiglio è fare una colazione ricca di fibre, prediligere frutta, cereali ricchi di nutrienti e un caffè di grano la sera mattina. Chiave del giorno: Energia. Numeri fortunati 13, 17, 33.

PESCI

Non aver paura di esprimere le tue idee o suggerimenti sul posto di lavoro. Se lo fai con rispetto e coerenza rimarrai sorpreso dalle risposte. Non puoi continuare ad essere un generatore di conflitti all’interno delle tue amicizie. Cambia i tuoi atteggiamenti. Chiave del giorno: valutazione. Numeri fortunati: 4, 19, 49.