Oroscopo Branko settimanale dal 31 marzo al 6 aprile 2023, le previsioni

Ariete

Le persone innamorate di solito non sono i migliori imprenditori, capi o leader. Pertanto, è molto probabile che oggi avrai la testa un po ‘tra le nuvole e, anche, per una buona ragione, perché sei di umore romantico. Ariete, la tua mente è già nella sera che hai programmato di organizzare questo pomeriggio per la tua dolce metà e completamente assorbita nell’auto che hai visto l’altro giorno al concessionario Mini e che vorresti regalargli.

Toro

Oggi vorrai impressionare le persone intorno a te. Potresti essere innamorato di qualcuno che hai incontrato di recente e anche di un collega, perché, come è noto, è il posto perfetto per uscire. Dopotutto, non c’è niente di sbagliato nel testare i tuoi poteri di seduzione con questa persona. Tuttavia, Toro, ricorda che non stai partecipando a un concorso. Se vinci, meglio, se no, non hai bisogno di avere pietre lanciate contro di te e considerato un nessuno.

Gemelli

Oggi dovresti maneggiare la tua verbosità con cautela. L’energia della giornata sarà piuttosto intensa e le persone tenderanno ad essere nervose. Gemelli, dovresti indossare i guanti quando parli con i tuoi colleghi per evitare qualsiasi rischio di incomprensioni e interpretazioni errate. Dovresti fare uno sforzo per bilanciare la tua energia e praticare l’autocritica. In effetti, il tuo buon umore sarà il miglior scudo contro il nervosismo dei tuoi partner.

Cancro

Oggi vorrai lasciare che il tuo cuore parli ed essere generoso con un amico o una persona cara che sta attraversando qualche difficoltà. Anche se la tua generosità è più forte di te, Cancro, dovresti evitare di rinunciare alla tua camicia. Da un lato, non farai necessariamente un favore a questa persona perché si sentirà responsabile di un debito che non sarà mai in grado di pagare e, dall’altro, ti metterai da solo in una situazione impossibile.

Leone

Oggi la tua intuizione sarà corretta, poiché gli aspetti planetari in gioco attivano il tuo subconscio e aumentano i poteri del tuo sesto senso. Per una volta, Leone, non avrai scrupoli a prendere una decisione casuale, perché hai l’olfatto. Quindi dovresti cercare di sfruttarlo al meglio e, se possibile, trovare il merlo bianco e vincere la lotteria lo stesso giorno. Sarà difficile per te avere di nuovo un’opportunità come questa…

Vergine

Solo una precisazione per questo giorno, non sei Madre Teresa di Calcutta, quindi se non riesci a salvare il mondo nel presente e nel futuro correndo in aiuto del tuo prossimo, non c’è bisogno che tu ti interroghi. Questa abnegazione è notevole, ma, Vergine, non dovresti sacrificarti per gli altri. Hai anche il diritto di esprimere sentimenti di rabbia come tutti gli altri.

Bilancia

Se persisti a sentirti frustrato o depresso in un certo campo, questa può essere la prova che stai andando nella direzione sbagliata. Se vuoi che le cose vadano meglio, dovresti scegliere un altro percorso. Oggi, la tua immaginazione può entrare in conflitto con il tuo senso della realtà, specialmente se la tua mente è piuttosto confusa. Bilancia, hai ragione ad ascoltare la tua immaginazione, ma non devi dimenticare di avere i piedi per terra.

Scorpione

Dovresti fare spazio alla novità. Oggi è il momento giusto per liberarsi fisicamente e mentalmente. Se sei stanco di fare sempre la stessa cosa, non dovresti esitare a provare un’attività diversa. La tua immaginazione, tipica di un buon rappresentante del tuo segno Scorpione, ti spinge a cercare instancabilmente di scoprire un mondo sconosciuto. Dovresti lasciare che questo desiderio ti guidi durante il giorno.

Sagittario

È giunto il momento per voi di mostrare a tutti qual è la vostra vera personalità. Inoltre, Sagittario, anche la tua vita amorosa si sta finalmente chiarendo e potresti essere in grado di attirare l’attenzione di una persona che hai cercato di sedurre per alcuni mesi. Ti è costato così tanto avvicinarti ad esso che non dovresti lasciarlo scappare per nulla al mondo.

Capricorno

Non dovresti spaventarti se noti che la tua mente sta correndo oggi. Avrai energia intellettuale da risparmiare e abbastanza idee per tenerti occupato per tutto il giorno. Perché non lasciare che la tua vita di coppia tragga beneficio dalle tue scintille di genio? La tua ispirazione sarà particolarmente polimorfa. Capricorno, dovresti essere curioso e desideroso di imparare cose nuove, perché avrai tutto il tempo per realizzare i tuoi progetti nelle prossime settimane.

Acquario

Non è escluso che oggi ti accorgi che devi mettere anima nel lavoro. In effetti, Acquario, il tuo cuore ha molte altre preoccupazioni. Romantico, per esempio? Se è così, dovresti rilassarti un po ‘. Una telefonata veloce o un’e-mail piccante? Tutti i mezzi saranno buoni per attingere all’energia amorevole del momento. E se sei single, ora è il momento di essere coraggiosi e determinati. Forse non ve ne pentirete…

Pesci

Oggi, nonostante sia domenica, vorrai stupire i tuoi partner professionali con le tue idee brillanti. Perché un nuovo programma potrebbe essere spuntato nella tua mente durante la notte. Tuttavia, Pesci, il tuo talento potrebbe incontrare alcune battute d’arresto, come colleghi riluttanti, un capo esitante … Non offenderti, potrebbero avere altre cose da fare, come trascorrere una giornata tranquilla con le loro famiglie. Quindi dovresti aspettare fino a doman