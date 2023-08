Oroscopo Branko Settimanale dal 4 al 10 agosto 2023: Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Sei curioso di scoprire cosa riserva l’oroscopo per te nella settimana dal 4 al 10 agosto 2023? Branko, famoso astrologo e sensitivo, ha elaborato le previsioni per i 12 segni zodiacali. Scopri cosa ti aspetta nei prossimi giorni e preparati ad affrontare la settimana con positività e consapevolezza.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questa settimana, l’energia dei pianeti favorirà il vostro dinamismo e determinazione. Avrete l’opportunità di ottenere successi professionali e personali, ma cercate di non essere troppo impulsivi nelle vostre azioni. Prestate attenzione alle relazioni familiari e dedicate del tempo agli affetti.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il cielo vi sorride questa settimana, portando nuove opportunità e cambiamenti positivi. Potreste ricevere un’offerta lavorativa interessante o vivere un momento romantico con il partner. Lasciatevi guidare dalla vostra intuizione e non temete di osare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana potrebbe essere un po’ altalenante per voi, Gemelli. Cercherete di raggiungere obiettivi ambiziosi, ma potreste trovare ostacoli lungo il cammino. Mantenete la calma e cercate soluzioni creative per superare le sfide. Una sana comunicazione sarà fondamentale nei rapporti con gli altri.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le stelle vi invitano a dedicarvi alla cura di voi stessi e delle vostre emozioni. Questa settimana potreste sentirvi più riflessivi del solito e sarà un buon momento per fare introspezione. Non lasciate che le ansie vi travolgano e cercate momenti di relax.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La vostra energia e carisma saranno al massimo in questa settimana, attirando l’attenzione di chi vi sta intorno. Potreste ottenere riconoscimenti sul lavoro o vivere momenti speciali nella sfera romantica. Usate il vostro entusiasmo per realizzare i vostri desideri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Concentratevi sulla vostra salute e benessere in questa settimana, Vergine. Potreste sentirvi un po’ stanchi o stressati, quindi prendetevi del tempo per voi stessi. Evitate critiche troppo severe nei confronti vostri e degli altri.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La vostra creatività sarà in primo piano questa settimana, portandovi nuove idee e progetti interessanti. Sfruttate questa energia per affrontare sfide lavorative e per migliorare le relazioni interpersonali. Potreste ricevere un sostegno inaspettato da parte di amici o colleghi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Avrete un’ottima intuizione in questa settimana, Scorpione. Ascoltate il vostro istinto e fate affidamento sulle vostre capacità decisionali. Potreste avere qualche tensione nelle relazioni familiari, ma cercate di mantenere la calma e risolvere eventuali incomprensioni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

La vostra passione e grinta saranno contagiose per gli altri in questa settimana. Potreste affrontare situazioni stimolanti sul lavoro e intraprendere nuove sfide. Siate prudenti nelle spese e tenete d’occhio il bilancio.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Concentratevi sulla stabilità e il benessere familiare in questa settimana. Potrebbe essere un buon momento per sistemare questioni domestiche o per prendervi cura dei vostri cari. Sul lavoro, cercate di mantenere un approccio pragmatico e organizzato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’oroscopo vi suggerisce di dedicare del tempo alla vostra vita sociale in questa settimana. Potreste incontrare nuove persone interessanti o rafforzare i legami con gli amici di lunga data. Non temete di esprimere le vostre opinioni e idee.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La vostra intuizione sarà particolarmente forte in questa settimana, Pesci. Seguite il vostro istinto e fate affidamento sulle vostre capacità creative. Potreste affrontare una situazione finanziaria inaspettata, quindi cercate di essere prudenti nelle spese.