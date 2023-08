Oroscopo Branko Settimanale dal 4 al 10 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittario potrebbero sentirsi particolarmente intraprendenti questa settimana. È il momento ideale per mettere in pratica le tue idee e per lanciarti in nuove avventure. Mantieni un atteggiamento ottimista e positivo, e vedrai che otterrai dei risultati straordinari.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno potrebbe sentirsi un po’ sotto pressione questa settimana, ma non preoccuparti, sarai in grado di gestire tutte le sfide con successo. Mantieni la calma e la concentrazione, e vedrai che riuscirai a superare qualsiasi ostacolo che incontrerai.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

I nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero sentirsi particolarmente empatici questa settimana. Sfrutta questa sensibilità per aiutare gli altri e per creare connessioni significative con le persone intorno a te. Sul fronte lavorativo, potresti fare delle scoperte interessanti che ti aiuteranno a progredire nella tua carriera.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La tua intuizione sarà forte questa settimana. Segui il tuo istinto e fidati dei tuoi sentimenti. Potresti ricevere segnali o intuizioni importanti che ti guideranno verso decisioni sagge e opportunità interessanti.