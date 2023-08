Oroscopo Branko Settimanale dal 5 all’11 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Questa settimana, l’amore sarà al centro delle vostre attenzioni, cari Ariete. Venere favorirà l’armonia nelle relazioni esistenti, mentre Marte porterà una dose di passione e romanticismo. Se siete single, potreste imbattervi in qualcuno che vi farà battere il cuore più forte del solito. Lavoro: Sul fronte professionale, dovrete essere prudenti nelle decisioni importanti. Valutate attentamente le proposte e non lasciatevi trascinare dalle emozioni. Il vostro sesto senso sarà un prezioso alleato. Salute: Per quanto riguarda la salute, cercate di dedicare del tempo al relax e allo svago. Lo stress potrebbe farsi sentire, quindi è essenziale prendersi cura di voi stessi.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: La vostra vita amorosa sarà all’insegna della comprensione e dell’empatia. Sarete in grado di stabilire una connessione più profonda con il vostro partner, migliorando la vostra intesa reciproca. Lavoro: In ambito lavorativo, evitate di procrastinare e concentratevi sulle vostre responsabilità. I risultati premiano sempre la costanza e il duro lavoro. Salute: La vostra energia sarà in crescita, ma fate attenzione a non esagerare. Ascoltate il vostro corpo e concedetevi il giusto riposo quando necessario.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Questa settimana sarà favorevole per i Gemelli in cerca di nuovi incontri. L’atmosfera romantica sarà pervasa dalla dolcezza e dalla passione. Lavoro: Sul fronte professionale, il vostro spirito creativo sarà inarrestabile. Approfittate di questa fase per portare avanti nuove idee e progetti. Salute: La vostra salute sarà in equilibrio, ma non abbassate la guardia. Mantenete uno stile di vita sano e attivo per preservare il benessere.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Le relazioni saranno al centro delle vostre preoccupazioni. Potreste dover affrontare qualche piccola incomprensione con il partner, ma la comunicazione sincera risolverà ogni problema. Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarete più produttivi se collaborerete con i colleghi. L’unione fa la forza, e insieme raggiungerete risultati straordinari. Salute: Dedicatevi al benessere mentale e fisico. Lo yoga o la meditazione potrebbero aiutarvi a ritrovare la serenità interiore.