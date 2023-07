Oroscopo Branko settimanale dal 5 all'11 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Segno Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

In questa settimana, Sagittario, potresti sentire un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti e di ampliare i tuoi orizzonti mentali. È un momento favorevole per i viaggi, lo studio o la ricerca di nuove esperienze. Sfrutta questa energia per espandere le tue conoscenze e per arricchire la tua vita con nuove prospettive.

Consigli:

Metti in pratica la tua sete di conoscenza e di avventura.

Apri la tua mente a nuove idee e prospettive.

Scopri nuovi luoghi e culture.

Segno Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Questa settimana, Capricorno, potresti sentire la necessità di concentrarti sulle tue responsabilità e obblighi. Sarai determinato a raggiungere i tuoi obiettivi e ad ottenere risultati concreti. È un periodo favorevole per fare progressi nella tua carriera o per realizzare progetti a lungo termine. Tuttavia, ricorda di prenderti cura anche del tuo benessere emotivo e di bilanciare il lavoro con il tempo per te stesso.

Consigli:

Stabilisci obiettivi realistici e pianifica le tue azioni.

Mantieni una disciplina e una determinazione costanti.

Prenditi dei momenti di riposo e di relax per ricaricare le energie.

Segno Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

In questa settimana, Acquario, potresti sentire un forte desiderio di libertà e di indipendenza. Sarai motivato a seguire la tua strada unica e a rompere le convenzioni. È un momento favorevole per esprimere la tua individualità e per mettere in atto idee innovative. Non temere di essere diverso dagli altri, perché è proprio la tua unicità a farti brillare.

Consigli:

Sii fedele a te stesso e alle tue convinzioni.

Abbraccia la tua originalità e creatività.

Cerca nuove opportunità per esprimere il tuo spirito libero.

Segno Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana, Pesci, potresti sentire una maggiore sensibilità emotiva e una connessione più profonda con il mondo intorno a te. Sarai in sintonia con le emozioni degli altri e potrai offrire un sostegno prezioso. Sfrutta questa energia per coltivare relazioni significative e per esprimere la tua compassione e gentilezza verso gli altri.

Consigli: