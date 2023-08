Oroscopo Branko settimanale dal 6 al 12 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Il Sagittario potrebbe sentirsi più avventuroso e desideroso di nuove esperienze durante questa settimana. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di stimolante in un viaggio o in un contesto culturale. Se siete in una relazione, il dialogo aperto sarà fondamentale per mantenere una connessione profonda con il partner.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, Branko vi suggerisce di sfruttare la vostra creatività e il vostro entusiasmo. Potreste ricevere delle opportunità di formazione o di viaggi legati al lavoro.

Salute: La vostra salute sarà buona, ma fate attenzione alle distrazioni e cercate di essere più concentrati nelle vostre attività quotidiane.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: La vostra vita amorosa potrebbe essere oggetto di riflessione durante questa settimana, Capricorno. Cercate di essere chiari riguardo ai vostri sentimenti e alle vostre aspettative con il partner.

Lavoro: In ambito professionale, Branko consiglia di concentrarsi sulla comunicazione e sulla costruzione di relazioni positive con i colleghi. Potreste essere chiamati a svolgere un ruolo guida in un progetto importante.

Salute: Fate attenzione alla vostra salute fisica, e cercate di mantenervi attivi con attività che vi appassionano. Un po’ di meditazione vi aiuterà a ritrovare l’equilibrio interiore.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: L’Acquario potrebbe sentirsi più idealista e romantico del solito durante questa settimana. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale in un contesto sociale o in una comunità di interesse. Se siete in una relazione, dedicate del tempo di qualità al vostro partner.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, Branko vi suggerisce di sfruttare la vostra originalità e le vostre idee innovative. Potreste essere chiamati a presentare un progetto creativo.

Salute: La vostra salute sarà buona, ma fate attenzione alle allergie o a fastidi respiratori. Evitate luoghi troppo affollati e cercate di mantenere una buona igiene personale.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: I Pesci potrebbero sperimentare una maggiore sensibilità emotiva durante questa settimana. È fondamentale ascoltare i vostri sentimenti più profondi e seguire il vostro cuore. Se siete in una relazione, mostratevi compassionevoli con il vostro partner.

Lavoro: In ambito professionale, Branko vi consiglia di essere metodici e organizzati. Fate attenzione ai dettagli e cercate di mantenere una visione realistica dei vostri progetti.

Salute: Fate attenzione alla vostra salute mentale, e cercate di affrontare eventuali stress o ansie con attività rilassanti. Un po’ di meditazione o yoga potrebbe fare bene al vostro benessere interiore.