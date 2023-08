Oroscopo Branko Settimanale dal 7 al 13 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con il Sole come tuo pianeta guida, il Leone brillerà ancora di più questa settimana. Sarai al centro dell’attenzione e la tua carismatica personalità attirerà nuove opportunità e amicizie. È un periodo eccellente per metterti in gioco e mostrare le tue abilità. La tua energia e creatività saranno contagiose, quindi sfruttale per realizzare i tuoi progetti. L’amore sarà altrettanto favorevole, quindi lasciati coinvolgere dalle emozioni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine sarà guidata da un desiderio di ordine e stabilità questa settimana. Grazie all’influenza di Saturno, potrai concentrarti sul miglioramento delle tue abitudini e delle tue responsabilità. Organizza le tue finanze e pianifica il futuro con attenzione. Il lavoro e la carriera saranno al centro dell’attenzione, quindi sii diligente e perseverante. Un atteggiamento positivo ti aiuterà a superare eventuali ostacoli.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia sarà abbracciata dall’amore e dall’armonia questa settimana, grazie all’influenza di Venere. Sarà un periodo ideale per rafforzare i legami affettivi e le amicizie. Potresti essere ispirato a dedicarti a nuovi hobby o interessi artistici. Sfrutta la tua diplomazia e il tuo equilibrio interiore per risolvere eventuali conflitti. Con la giusta comunicazione, potrai evitare malintesi e tensioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il tuo segno, Scorpione, sarà energizzato da Plutone questa settimana. Sarà un periodo di trasformazione e crescita personale. Affronta le tue paure e liberati del passato per creare uno spazio per nuove opportunità. L’intuizione sarà potente, quindi ascolta il tuo istinto. Le relazioni saranno intense e profonde, portando nuove prospettive sulla tua vita. Sii aperto alle sfide e abbracciale come opportunità di crescita.