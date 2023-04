Oroscopo Branko settimanale dal 9 al 16 aprile 2023: Capricorno previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale. Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, il vostro lavoro professionale e allo stesso tempo svolto in un’atmosfera divertente e con piacevole compagnia vi aiuterà a svolgere le vostre attività con maggiore soddisfazione e gioia.

Martedì 11, momento ideale per chiarire quali aspetti sottolineare e quali allentare un po’. Dal momento che avrai la magnifica capacità di vedere cosa sta succedendo in ogni momento.

Mercoledì 12, hai un momento molto favorevole per sentirti bene e beneficiare di una cura speciale per il tuo corpo e le tue emozioni. Quindi divertitevi.

Giovedì 13, hai una giornata di grande talento e in essa mostrerai la tua efficienza in qualsiasi area dovresti mantenere la buona atmosfera e l’armonia intorno a te per sentirti a tuo agio.

Venerdì 14, noterai che hai una grande intensità mentale che accelererà le idee e la capacità di trasformare le tue nuove idee in risultati professionali e nuovi piani.

Sabato 15, lascia che le emozioni e i sentimenti fluiscano verso le persone che ami di più. Sarà un momento speciale della tua vita e sentirai più affetto dagli altri che in altri momenti.

Domenica 16, tutto ciò che è legato agli incontri romantici e anche agli incontri con amici intimi e cari con cui ti piace e che sono legati a te è positivo.