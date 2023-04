Oroscopo Branko settimanale dal 9 al 16 novembre 2023, le previsioni complete

Ariete

Sei innamorato di due persone e non decidi tu? Se sei davvero sopraffatto, forse sarebbe meglio lasciarli entrambi. In questo modo, otterrai la libertà di andare avanti e trovare un amore che ti conquisterà. Ariete, non perderai tempo in differenze superficiali e accontenterai le persone; Pensa che sia una ricetta per il successo. Stai usando la tua energia in modo costruttivo, ma dovresti prenderti del tempo per rilassarti e mantenere le cose in equilibrio.

Toro

Avrai davvero bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana. Ricorda che la stanchezza che senti è naturale. Il tuo benessere mentale sta migliorando e sei felice degli sforzi che hai fatto. Ci sarà supporto per i tuoi progetti e loro li difenderanno. Toro, ora è il momento di unire gli altri alla tua causa. Una discussione con un amico o uno sconosciuto potrebbe sconvolgerti considerevolmente. Hai ragione a cercare di capire meglio i tuoi sentimenti. Questo perfezionerà il tuo comportamento emotivo in futuro.

Gemelli

Il più delle volte, sei molto interessato all’amore, ma non a quanto dura. Anche se questa volta non succede a te. Sei molto legato e questo partner dei tuoi sogni ti riempie di passione. Sarà tutto ciò a cui puoi pensare nelle prossime settimane e mesi. Gemelli, ti sentirai più sicuro e determinato a realizzare i tuoi sogni. Sei al top della forma e stai migliorando il tuo ritmo, senza attirare l’attenzione di nessuno.

Cancro

Trova il tempo per parlare delle tue emozioni con i tuoi migliori amici. Una conversazione seria su questioni importanti ti permetterà di capire quali sono realmente le tue motivazioni. Questa comprensione più profonda ti permetterà di vedere le tue reazioni più chiaramente e ti aiuterà a fare il punto. Oggi, Cancro, ti senti caldo e amichevole nel trattare con le persone intorno a te. Inoltre, offrirai supporto emotivo e fisico a chiunque ne abbia bisogno. Sarai istintivamente protettivo nei confronti del tuo partner.

Leone

Parlare e comunicare sarà all’ordine del giorno. Nel mondo degli affari, affidati alla comunicazione, al brainstorming e ai viaggi per aiutarti a fare grandi passi avanti nei tuoi piani. Non ucciderti cercando di persuadere gli altri e lascia che i tuoi oppositori vadano avanti o prosciugheranno il tuo morale. Leone, sarai in un clima di comprensione, docilità e tenerezza. Questo cambierà radicalmente il vostro atteggiamento verso l’amore. Dovresti sfruttarlo al meglio.

Vergine

Oggi sarai in grado di scoprire chi sono i tuoi nemici e le situazioni difficili saranno a tuo favore. Non devi davvero preoccuparti, è un buon giorno per fare affari. Affronterai i compiti che ti aspettano in modo positivo. Tuttavia, non dovresti essere indebitamente influenzato dalle cose che ascolti e prendere le tue decisioni. Vergine, il tuo altruismo ti dà credibilità, ma non è appropriato quando prendi in considerazione alcune considerazioni. Non dovresti mescolare le finanze con la tua vita amorosa e non dovresti dare tanto prima di ottenere qualcosa in cambio.

Bilancia

Una leggera sensazione di solitudine nella tua vita romantica ti farà sentire abbandonato e incompreso. Stai vedendo le cose nel modo sbagliato. In realtà, non mostri abbastanza i tuoi sentimenti e ti nascondi sotto un atteggiamento distante. Bilancia, dovresti provare a riprendere il controllo. Saprai come affrontare le battute d’arresto nella tua vita amorosa. Questo rallentamento ti permetterà di ritrovare l’entusiasmo e correggere i tuoi errori o aiutare il tuo partner a fare lo stesso.

Scorpione

Oggi sarai determinato e attento al più piccolo dettaglio. Preferisci lavorare in modo discreto, usando le tue facoltà, in modo che il risultato sia all’altezza delle aspettative dei tuoi capi. La tua vita amorosa si muove oggi verso la pace e la tranquillità. Scorpione, ora sei nel tuo elemento e il tuo senso dell’umorismo e la sete di vita ti avvicineranno al tuo partner. È il momento perfetto per partecipare ancora di più.

Sagittario

Oggi non ti senti a tuo agio con la tua indecisione e hai bisogno di risolvere una situazione per ritrovare la tua pace interiore. Ti manca l’energia, ma la tua mente vivente contrasta questa tendenza. Il rilassamento sarebbe una buona idea. Il vento sta cambiando in direzioni sorprendenti. Vedrete coloro che vi circondano sotto una nuova luce e questo vi aprirà orizzonti completamente nuovi. Sagittario, se ti prendi la briga di guardarti davvero intorno, potresti fare progressi in tutti i settori della vita.

Capricorno

Questo è un ottimo giorno per chattare con gli altri perché tutti sono di buon umore. Le persone saranno aperte a nuove idee e suggerimenti. Stai pagaiando in alto. Dovresti usare questo come un’opportunità per chiedere ciò che senti che ti è dovuto. Capricorno, vedrai il tuo partner sotto una nuova luce, non preoccuparti se non riesci ancora a capirlo appieno. Se sei single, gli incontri ti sorprenderanno e ti porteranno fuori dalla tua routine.

Acquario

Oggi, i viaggi di lavoro sono probabili per molti Acquario. Altri possono trovarsi a lavorare con altri paesi o con persone di altre culture. Non esitare a pensare in grande quando si tratta di idee relative al tuo lavoro. La simpatia, o apatia, mostrata da nuove persone nella tua vita influenzerà notevolmente il tuo umore. Sarai più sensibile sia alle lodi che ai rimproveri.

Pesci

Se sei troppo preoccupato per te stesso, potresti perdere del tutto il grido di aiuto di una persona cara. Fortunatamente, ti riprenderai in un istante e recupererai ciò che sta accadendo appena in tempo. Sarai un po ‘risentito perché hai quasi messo in gioco una cara amicizia. Pesci, non dovresti scappare dalle domande dei tuoi parenti. Dovresti cogliere l’occasione per mettere le cose in chiaro. Questo ti porterà sollievo. Dovresti essere onesto con te stesso e con gli altri.