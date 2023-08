Oroscopo Branko settimanale dall’11 al 17 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questa settimana, caro Ariete, l’energia cosmica si concentra sulla vostra carriera e i vostri obiettivi professionali. È il momento perfetto per mettere in pratica quelle idee brillanti che avete in mente da tempo. La vostra determinazione vi porterà risultati sorprendenti. Siate pronti a cogliere nuove opportunità e a dimostrare il vostro valore.

Consiglio per l’Ariete: Non abbiate paura di mettervi in mostra e condividere le vostre realizzazioni con gli altri.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

In amore, Toro, questa settimana potrebbe portare qualche sfida. La comunicazione è fondamentale, quindi assicuratevi di esprimere i vostri sentimenti con chiarezza e rispetto. Sul fronte finanziario, potreste ricevere una proposta interessante. Valutatela attentamente prima di prendere una decisione.

Consiglio per il Toro: Praticate la pazienza e cercate di vedere le cose da diverse prospettive.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

L’energia planetaria questa settimana vi ispirerà a concentrarvi sul vostro benessere mentale e fisico, Gemelli. Prendetevi del tempo per rilassarvi e riflettere sulle vostre priorità. Un cambiamento nella routine quotidiana potrebbe portare risultati positivi. Mantenete un equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Consiglio per i Gemelli: Esplorate nuove attività che vi aiutino a rilassarvi e a liberare la mente.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Questa settimana si prospetta emozionante per voi, Cancro. Potreste ricevere notizie stimolanti da amici o colleghi. È il momento ideale per coltivare le relazioni sociali e fare nuove connessioni. Sul fronte finanziario, evitate spese impulsiva e puntate a una gestione oculata delle vostre risorse.

Consiglio per il Cancro: Apritevi alle opportunità che si presentano e costruite legami significativi.