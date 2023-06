Oroscopo Branko settimanale dall’8 al 14 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Cari Sagittari, questa settimana potreste sentire un maggiore desiderio di connettervi con gli altri e di creare legami significativi. L’energia cosmica vi offre l’opportunità di stabilire nuove amicizie o di rafforzare quelle esistenti. Potreste essere attratti da persone con interessi simili ai vostri e desiderosi di condividere esperienze emozionanti. Sfruttate questa energia per creare una rete di supporto e per arricchire la vostra vita sociale.

Punti chiave per il Sagittario:

Apritevi alle nuove amicizie e alle opportunità sociali.

Coltivate relazioni che vi ispirano e vi sostengono nel vostro percorso.

Partecipate ad attività che vi permettono di condividere interessi comuni con gli altri.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Cari Capricorni, questa settimana potreste sentire la necessità di bilanciare il vostro impegno professionale con il bisogno di prendervi cura di voi stessi. L’energia cosmica vi invita a trovare un equilibrio tra la vostra vita lavorativa e la vostra vita personale. Prendetevi del tempo per rilassarvi, dedicarvi a hobby che vi piacciono e coltivare le relazioni significative. Questo vi aiuterà a rigenerarvi e ad affrontare le sfide quotidiane con maggiore energia e positività.

Punti chiave per il Capricorno:

Impostate confini chiari tra il lavoro e il tempo personale.

Priorizzate il vostro benessere emotivo e fisico.

Coltivate le relazioni significative nella vostra vita.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Cari Acquari, questa settimana potreste sentirvi ispirati a esplorare nuove opportunità di crescita e di sviluppo personale. L’energia cosmica vi spinge a cercare nuove conoscenze e a espandere la vostra mente. Potreste essere attratti da corsi di formazione, viaggi o esperienze che vi offrono una prospettiva diversa. Sfruttate questa fase per investire nella vostra crescita personale e per acquisire nuove competenze che vi saranno utili nel vostro percorso di vita.

Punti chiave per l’Acquario:

Siate aperti alle opportunità di apprendimento e di crescita personale.

Esplorate nuovi argomenti che vi interessano e cercate di approfondirli.

Sperimentate nuove esperienze che vi permettono di espandere la vostra visione del mondo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, questa settimana potreste sentire una maggiore intensità emotiva e una profonda connessione con il vostro mondo interiore. L’energia cosmica vi invita a riflettere sulle vostre emozioni e a fare pace con eventi passati. Potreste essere attratti dall’arte, dalla musica o da attività che vi permettono di esprimere le vostre emozioni in modo creativo. Sfruttate questa energia per guarire e per connettervi con il vostro lato più autentico.

Punti chiave per i Pesci: