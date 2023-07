Oroscopo Branko Settimanale dall’8 al 14 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore e relazioni: Questa settimana potrebbe portare avventure e opportunità di apprendimento nelle tue relazioni, Sagittario. Sii aperto alle nuove esperienze e alle persone che incontrerai lungo il tuo cammino. Potresti sentirsi attratto da idee filosofiche o spirituali che alimentano la tua crescita personale. Sii aperto al dialogo e cerca di comunicare in modo sincero e autentico.

Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, sfrutta la tua curiosità innata e la tua sete di conoscenza per fare progressi significativi. Questa settimana potrebbe offrire opportunità di apprendimento e di espansione delle tue competenze. Sii aperto alle nuove sfide e cerca di affrontarle con coraggio. La tua natura ottimista e avventurosa ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi.

Salute e benessere: Prenditi cura del tuo benessere fisico e mentale, Sagittario. Fai attività che stimolano il tuo corpo e la tua mente, come lo sport o la lettura. Cerca di trovare un equilibrio tra il movimento e il riposo. Mantieni un atteggiamento positivo e cerca di vedere il lato migliore delle situazioni. L’esplorazione e l’avventura saranno fondamentali per il tuo benessere complessivo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore e relazioni: Questa settimana potrebbe portare un focus sulle tue ambizioni e il tuo impegno nelle relazioni, Capricorno. Cerca di trovare un equilibrio tra il tuo lavoro e il tuo tempo per il partner o per la famiglia. Comunicate apertamente le vostre aspettative e i vostri obiettivi reciproci. Il sostegno reciproco e la fiducia saranno fondamentali per mantenere l’armonia nelle vostre relazioni.

Lavoro e carriera: Sul fronte lavorativo, sarai spinto a dedicarti alle tue ambizioni e ai tuoi obiettivi professionali. Questa settimana potrebbe offrire opportunità di successo e di progresso nella tua carriera. Sfrutta la tua determinazione e la tua disciplina per fare passi avanti significativi. Mantieni l’attenzione sui dettagli e fai affidamento sulla tua capacità di pianificazione.

Salute e benessere: Prenditi cura del tuo benessere emotivo e fisico, Capricorno. Trova un equilibrio tra il lavoro e il tempo per il riposo e il relax. Cerca di mantenere uno stile di vita sano e attivo. Fai attività che ti permettano di rilassarti e di liberare lo stress accumulato, come praticare sport o dedicarti a hobby che ti appassionano. L’autocura e il sostegno dei tuoi cari saranno fondamentali per il tuo benessere complessivo.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore e relazioni: Questa settimana potrebbe portare cambiamenti e sorprese nelle tue relazioni, Acquario. Sii aperto alle nuove opportunità che si presentano e sfrutta la tua natura innovativa per creare connessioni significative. Potresti sentirsi attratto da attività sociali o umanitarie che ti permettono di fare la differenza nel mondo. Mantieni un equilibrio tra la tua indipendenza e il desiderio di connessione con gli altri.

Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, sarai spinto a esplorare nuove idee e a seguire percorsi non convenzionali. Sfrutta la tua creatività e la tua mente aperta per trovare soluzioni innovative ai problemi. Questa settimana potrebbe offrire opportunità di crescita e di cambiamento nella tua carriera. Fai affidamento sul tuo istinto e sulla tua capacità di adattarti alle nuove circostanze.

Salute e benessere: Prenditi cura del tuo benessere generale, Acquario. Mantieni un equilibrio tra il lavoro e il tempo per il riposo e il relax. Cerca di trovare attività che ti appassionano e che ti aiutano a liberare lo stress accumulato. Fai attività che stimolano la tua mente e il tuo corpo, come la pratica dello yoga o l’esplorazione della natura. L’amore e il sostegno delle persone a te care saranno fondamentali per il tuo benessere complessivo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore e relazioni: Questa settimana potrebbe portare un senso di magia e intuizione nelle tue relazioni, Pesci. Sii aperto a segnali e sincronizzazioni che potrebbero portare nuove opportunità romantiche o connessioni significative. Lasciati guidare dalle tue emozioni e dalla tua sensibilità, e lascia che l’amore incondizionato sia la tua guida. Dedica del tempo a pratiche spirituali o creative che alimentano la tua anima sensibile.

Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, sfrutta la tua creatività e la tua immaginazione per fare progressi significativi. Questa settimana potrebbe offrire opportunità per esprimere le tue idee artistiche o intuitive. Sii aperto ai cambiamenti e sfrutta la tua intuizione per prendere decisioni sagge. Lavora in modo collaborativo e sii aperto alle idee degli altri.

Salute e benessere: Prenditi cura del tuo benessere emotivo e spirituale, Pesci. Dedica del tempo al riposo e alla riflessione per connetterti con la tua interiorità. Fai attività che stimolano la tua creatività e ti permettono di esprimere le tue emozioni, come la scrittura o la pittura. Cerca di creare un ambiente sereno e tranquillo che favorisca la tua pace interiore. L’amore incondizionato e il supporto dei tuoi cari saranno fondamentali per il tuo benessere complessivo.