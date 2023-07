Oroscopo Branko settimanale del Cancro: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, sentirai un grande legame con la tua parte creativa, e principalmente con quella che è legata agli altri. Ami anche aiutare gli altri e il giardinaggio. Goditi la tua sensibilità e la tua grande intuizione.

Martedì 18 sarà un giorno molto speciale in cui il vostro equilibrio emotivo sarà assicurato. Fai attenzione alle emozioni travolgenti che possono sorgere in qualsiasi momento. Sarebbe meglio allontanarsi per mantenere l’introspezione individuale.

Mercoledì 19, lo scambio emotivo è importante in questo giorno. La tua grande sicurezza può tenere in discussione ciò che gli altri ti dicono, ma la tua intuizione cattura la realtà in ogni momento.

Giovedì 20, la Vostra grande forza sarà istintiva e dovreste approfittarne per mantenere al Fulmine le vostre idee preconcette e certe incomprensioni del passato. Sarai in grado di avanzare molto nei tuoi progetti importanti.

Venerdì 21, hai la gioia di avere ingegneria e molta gentilezza, che mostra l’affetto nei tuoi campioni di calore. Pertanto, il resto che potrebbe fermare le tue prestazioni sarà molto poco che può influenzarti.

Sabato 22 possiedi grandi capacità, sia intellettuali che emotive. Se qualcosa si muove contro di te, metterai in gioco un intero sistema di forme di azione molto spontanee che gli altri accoglieranno con evidente calore.

Domenica 23 sarà una giornata impegnativa, ma allo stesso tempo divertente e con diversi sbalzi d’umore. Goditi la vita e il suo fascino. Se si va con il flusso del fiume tutto va bene. Quindi divertiti e respira: è la vita.