Oroscopo Branko settimanale Gemelli dal 17 al 23 aprile 2023: previsioni di amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, avrai una grande capacità creativa e intuitiva che ti aiuterà a organizzare i tuoi obiettivi e le questioni più importanti della giornata. Sarà bello condividere piacevoli conversazioni con altre persone.

Martedì 18, la simpatia e la generosità del vostro temperamento attireranno gli altri, e sarete in grado di mostrare loro con effusione il vostro affetto e la vostra gentilezza nei rapporti che manterrete in quel giorno.

Mercoledì 19 potrai agire con grande precisione e solvibilità nei diversi e commoventi argomenti della giornata. È importante che anche tu ti goda le tue attività e il tempo libero che ti rimane.

Giovedì 20, questa eclissi mostrerà che dovresti mantenere la connessione con le persone affini e associate che ti supportano nella professione e che programmano i tuoi obiettivi e progetti innovativi con te.

Venerdì 21 è un momento per mantenere le relazioni con gli altri in modo calmo e prudente. I tuoi movimenti devono essere sereni e percettivi per avanzare nei tuoi programmi e piani.

Sabato 22, dovrai rallentare le tue prestazioni o tenere presente che la corsa non porta da nessuna parte. Quindi organizza i tuoi affari e sii abbastanza calmo da mettere tutto in ordine.

Domenica 23, sarai in grado di lavorare con maggiore calma e diversificazione, che ti aiuterà a superare problemi che erano in ritardo e che devi aggiornare. Questo sarà un grande successo.