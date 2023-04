Oroscopo Branko settimanale Toro dal 17 al 23 aprile 2023: previsioni di amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, sarete in grado di discernere nei vostri momenti di dubbio e qualche incertezza. È molto importante che tu ti occupi dell’organizzazione delle tue risorse e basi nella vita.

Martedì 18 è un momento per avere impegni importanti nella tua vita, sia personali che lavorativi. Ma dovresti anche mantenere la serenità nella lunga giornata di oggi.

Mercoledì 19, dovresti concentrarti sulla comunicazione e sulle conversazioni importanti del giorno per rimanere calmo e avere obiettivi chiari. Sarai in grado di avanzare molto nelle tue imprese.

Giovedì 20, questa eclissi ti metterà in contatto con la tua parte più sottile e spirituale. Il che significa che dovresti prestare attenzione alle tue intuizioni per elaborare le tue decisioni e la tua vita.

Venerdì 21 è un momento importante per tenere d’occhio le questioni che sono in bilico. È necessario risolverli in modo da non tornare su di loro in seguito.

Sabato 22, il tuo obiettivo principale risiederà nel desiderio di organizzare i tuoi risparmi e le tue risorse in modo ottimale e produttivo. Puoi goderti un buon riposo alla fine della giornata.

Domenica 23 sarà un momento rivelatore, in cui saprai in ogni momento cosa devi dire e / o eseguire. Questa sarà la chiave. Non anticipare gli altri; Aspetta di dire l’ultima parola.