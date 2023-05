Oroscopo Branko settimanale Gemelli: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8 è un momento un po’ confuso in cui dovresti organizzare i tuoi piani con grande serenità ed efficienza. Gli obiettivi devono essere pianificati con grande cura e mantenendo i tempi e nei tempi necessari per eseguirli.

Martedì 9, è importante concentrare la tua mente profonda e far emergere le tue esperienze nei sogni e nei periodi di astrazione o meditazione, poiché ti darà importanti indizi.

Mercoledì 10, sarai molto piacevole e questo piacerà agli altri. È importante che tu abbia più pazienza e calma nei tuoi affari in cui le parole e i pensieri intervengono.

Giovedì 11, la fortuna ti circonderà in questo giorno e ti aiuterà a prendere le decisioni giuste e appropriate in ogni momento. La cosa principale è la simpatia e un lavoro ben fatto. Il resto verrà da sé.

Venerdì 12, è consigliabile unificare ciò che senti e ciò che pensi. In questi momenti il tuo pensiero è profondo e risolverai problemi importanti della tua vita.

Sabato 13, evita di essere difensivo e osserva attentamente tutti gli eventi in modo più aperto e positivo. È il modo per far andare avanti la vita in modo fortunato.

Domenica 14, attenzione ai pensieri o impigliarsi inutilmente. È una giornata molto utile su questioni relative ai nuovi progetti che state intraprendendo.