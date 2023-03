Oroscopo Branko settimanile dal 15 al 22 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Oggi saprai bene cosa vuoi sessualmente, prenderai l’iniziativa e sorprenderai l’altro. Meglio che il tuo compagno di letto sia sempre disponibile perché non ti stancherai. Per accendere la passione, dedica una candela rossa alla dea Kali.

Toro

Ti verranno presentate buone opportunità di associazione, sarai con persone diverse e uno di loro ti farà una proposta. Passerete in un minuto dall’amore alla guerra, ma non vi annoierete. Chiedi a Kali di offrirti esperienze emozionanti nel territorio dell’amore.

Gemelli

Un’energia rivitalizzante ti spingerà a lasciare andare il letargo e prenderti cura della tua salute. Inizia a fare ginnastica perché in questo modo puoi eliminare le tossine dal tuo corpo. Chiedi alla Dea Kali di aiutarti a connetterti con il potere rigenerante del tuo corpo.

Cancro

Sarà il momento ideale per vivere esperienze diverse e audaci ed entrare in nuovi circoli sociali. Chiedi a Kali di liberarti dai pregiudizi e di aiutarti a goderti la tua popolarità perché sarai sotto i riflettori.

Leone

Ti troverai in uno stato di maggiore sensibilità, quindi chiedi a Kali di concederti intelligenza emotiva. Sarà un periodo intenso nella tua vita domestica, ma non essere così dominante con i tuoi cari. Le decisioni riguardanti la famiglia dovrebbero essere prese insieme.

Vergine

Sei una persona molto intraprendente e molte volte passi il tuo tempo a escogitare piani e strategie in silenzio. Tuttavia, ora dovrai parlare e stimolarti con parole provocatorie. Chiedi a Kali di aiutarti a trovare un complice e un buon confidente.

Bilancia

Nel settore della finanza ci saranno diversi cambiamenti alla porta, che saranno per il meglio, ma non superano le spese. La dea Kali ti aiuterà a seguire il tuo istinto per trovare affari redditizi. La lezione numero uno è di non andare mai controcorrente.

Scorpione

La dea Kali può aiutarti a prendere decisioni e uscire con un nuovo progetto personale. L’amore ti sta accompagnando ultimamente, ma non essere così controllante e assorbente con il tuo partner se non vuoi mettere a rischio la tua relazione.

Sagittario

Sarà tempo di guardarsi dentro per portare alla luce tutti i complessi e le paure che vi perseguitano. Se ancora non ti senti pronto per iniziare una nuova fase, sii paziente. Nel frattempo, chiedi alla Dea Kali di aiutarti a rafforzarti spiritualmente.

Capricorno

Non sarai a corto di tutti i tipi di inviti e ci sarà un buon numero di nuove persone che sfileranno attraverso la tua vita. Se sei single, chi ti dice che non riesci a trovare l’amore? Chiedi alla dea Kali di aiutarti ad approfittare dei venti del cambiamento.

Acquario

Lavorerai instancabilmente per ottenere tutti i riconoscimenti che desideri, ma fai attenzione perché c’è qualcuno che vuole prendere il tuo posto. Chiedi alla Dea Kali di aiutarti a difendere il tuo territorio e mantenere alto il tuo buon nome e onore.

Pesci

Le stelle sono disposte a tuo favore in modo che tutto nella tua vita avanzi, sia perseguito e cresca. Riceverai buone notizie dall’estero e ci sarà un trionfo nelle questioni legali. Chiedi alla Dea Kali di aiutarti a realizzare il viaggio dei tuoi sogni.