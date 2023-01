Oroscopo di oggi domenica 29 gennaio 2023: previsioni e classifica dei segni zodiacali

È domenica 29 gennaio 2023 e le stelle si sono allineate per darvi l’oroscopo di oggi! Scoprite quali sono i segni zodiacali più fortunati e quali quelli che si trovano in difficoltà. Continuate a leggere per scoprire l’oroscopo aggiornato di oggi, oppure, se cercate qualcosa di più approfondito, date un’occhiata alle previsioni di due dei più famosi astrologi italiani, Paolo Fox e Branko! Non perdete l’occasione di vedere cosa ci riserva il futuro!

L’oroscopo di oggi: i segni freddi

L’Ariete si sente esaurito oltre ogni limite, sia fisico che emotivo, a causa di tutte le pressioni e le critiche che ha dovuto affrontare. I Gemelli possono finalmente tirare un sospiro di sollievo perché sono usciti da un periodo difficile con qualche bernoccolo. Il Leone dovrebbe cogliere l’occasione per far valere le proprie idee e affrontare le questioni che lo preoccupano da tempo. La Bilancia avvertirà un senso di agitazione e tensione nelle relazioni, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Prendersi del tempo per rilassarsi dovrebbe essere una priorità per loro oggi.

Il Cancro si sente eccitato e pronto a fare un grande cambiamento oggi! Lo Scorpione deve fare attenzione a non turbare nessuno, mentre il Sagittario deve essere molto attento alle questioni d’amore. Il Capricorno, che è single da un po’, dovrebbe cogliere l’attimo e approfittare delle molte opportunità di incontrare qualcuno di nuovo ed eccitante. Questo è un ottimo momento per ricominciare da capo e creare nuovi piani di lavoro o addirittura una nuova storia d’amore!

La carta e l’oroscopo di oggi sono frizzanti! Date un’occhiata a questi segni caldi!

Il Toro si sente particolarmente motivato e spinto oggi a intraprendere nuovi e ambiziosi progetti da portare a compimento nei prossimi mesi. Cercano attivamente persone con cui collaborare per condividere le loro idee. La Vergine è benedetta da una bella Luna in Toro, che le garantisce un’eccezionale chiarezza mentale e le aiuta a risolvere eventuali disaccordi familiari. L’Acquario trabocca di idee innovative, ma deve trovare le persone giuste con cui collaborare per far decollare questi progetti. Nel frattempo, i Pesci si sentono ispirati dalla magnifica Luna, pronti a stringere nuovi legami e a esprimere la loro immensa creatività. Il segreto è mantenere sempre una mentalità positiva!