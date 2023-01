Oroscopo di oggi martedì 31 gennaio 2023: previsioni e classifica dei segni zodiacali

ARIETE

L’attenzione degli altri è diretta verso di te sotto questa luna piena. Non potrai impedire che la tua vita intima diventi pubblica. Non collaborare con i pettegolezzi ed evitare lo scandalo. Dovrai testare il flusso di saggezza che è racchiuso in te. Stai molto attento nelle tue relazioni sentimentali. Chiave del giorno: riadattamento. Numeri fortunati 4, 22, 46.

TORO

Il tuo mondo delle comunicazioni risplende. Sarai più amorevole e sensuale. Saprai goderti di più i piaceri semplici che la vita ti offre. La parola amicizia avrà un significato più profondo per te. Tutto ciò che è bello e positivo che è racchiuso in te verrà alla luce sotto questa luna piena. Chiave del giorno: Crescita. Numeri fortunati 1, 19, 35.

GEMELLI

Sarai super sensibile sotto questa luna piena, catturando tutto ciò che accade nel tuo mondo intimo. Ogni essere umano che entra nel tuo spazio ora sarà un messaggero della divinità affinché tu evolva e migliori te stesso come essere spirituale che sei. Ti prenderai più cura del tuo cuore debole e generoso. Chiave del giorno: Relazioni. Numeri fortunati 12, 44, 52.

CANCRO

L’economia si stabilizza sotto l’energia di questa luna piena e vengono offerte opportunità per crescere, evolversi e diventare finanziariamente indipendenti. Ora avrai la saggezza per investire saggiamente i tuoi soldi. I colpi ricevuti in passato ti sono serviti bene. Chiave del giorno: seduzione. Numeri fortunati 31, 43, 59.

LEONE

Questa luna piena ti spinge a dare il tuo grido di indipendenza da tutto ciò che ti ha stagnato. Molte cose si stanno trasformando e ce ne sono ancora altre da cambiare. Dedica più tempo a te stesso e a ciò che ti rende felice. Dieta, esercizi, massaggi, terapie e affermazioni saranno di grande aiuto. Chiave del giorno: autocontrollo. Numeri fortunati 13, 29, 51.

VERGINE

Nuovi studi, investimenti, acquisto o vendita, così come si materializza un nuovo amore. Sarai pieno di ispirazione, di nuove energie. Cogli l’opportunità di lanciare qualsiasi nuovo progetto che hai in mente. Ciò che inizi sotto la luna piena sarà magnetizzato dalla fortuna. Chiave del giorno: Tradimento. Numeri fortunati 31, 43, 53.

BILANCIA

Gli affari prendono forza e il denaro di cui hai bisogno arriverà senza problemi. Basta con preoccupazioni, pianti o lamentele. Scuoti di dosso tutto il negativo che ti è caduto addosso ultimamente. Approfitta di questa luna piena per realizzare ciò che ti rimane per dopo. Chiave del giorno: Impegno. Numeri fortunati 2, 33, 45.

SCORPIONE

Ti ritrovi in ​​un vortice di cose da fare e sai benissimo che non puoi partire per dopo. La fortuna è dalla tua parte sotto l’energia di questa luna piena e ciò che cerchi o desideri così tanto entra nella tua vita. Tieniti aggiornato su tutto ciò che riguarda le tue finanze. Chiave del giorno: superamento. Numeri fortunati 9, 20, 47.

SAGITTARIO

Ormai la vita ti regala momenti indimenticabili con la persona amata e se sei single non ti mancheranno piacevoli sorprese. Approfitta di questa luna piena per apportare miglioramenti alla tua casa o per organizzare eventi sociali. È imperativo che tu ti rallegri nella vita e dimentichi i momenti molto difficili. Chiave del giorno: Riconciliazione. Numeri fortunati 5, 17, 34.

CAPRICORNO

La luna piena esalta la tua immaginazione quindi sarai molto creativo a livello artistico. Esplora l’ignoto. Includi la tua famiglia nei piani che hai, specialmente per oggi. Anche se pensi di no, avrai bisogno di aiuto per realizzare i tuoi progetti ingegnosi. Chiave del giorno: Apertura. Numeri fortunati: 2, 39, 48.

ACQUARIO

Hai voglia di viaggiare, soprattutto se sei innamorato. La luna piena ti spinge a cercare nuove avventure ed è molto probabile che tu anticipi quella vacanza o quel viaggio che hai in mente di fare. Curate le vostre spese, non esagerate in nulla poiché vi aspettano giorni in cui allungare i soldi. Chiave del giorno: autonomia. Numeri fortunati 11, 34, 36.

PESCI

È tempo di esprimere coraggiosamente ciò che il tuo cuore sente sotto questa luna piena. Sentirai la presenza degli angeli, degli esseri di luce. Partecipa a nuovi studi. Avrai il coraggio di importi per i tuoi talenti e metterai fine a tutto ciò che ti ha ritardato o danneggiato. Chiave del giorno: Successi. Numeri fortunati 3, 7, 13.