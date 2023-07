Oroscopo Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 26 Luglio al 1 Agosto 2023: Le previsioni per i diversi segni zodiacali

Sei curioso di scoprire cosa riserva l’oroscopo per la tua settimana? Il celebre astrologo Paolo Fox è pronto a svelare le previsioni per i diversi segni zodiacali, dal 26 luglio al 1 agosto 2023. Scopri cosa dicono gli astri per te in questa settimana!

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore introspezione per gli Ariete. Avrai bisogno di riflettere e fare chiarezza su alcuni aspetti della tua vita. Approfitta del tempo per meditare e cercare di comprendere meglio le tue emozioni. Cerca di non farti trascinare dai pensieri negativi.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana si prospetta positiva dal punto di vista sentimentale. Potresti vivere un momento speciale con il partner o incontrare qualcuno di interessante. Sul fronte lavorativo, mantieni la tua determinazione e la concentrazione, poiché potrebbero presentarsi nuove opportunità.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Le energie positive saranno a tuo favore questa settimana, caro Gemelli. Potresti ricevere buone notizie riguardanti il lavoro o il denaro. È un momento propizio per prendere decisioni importanti e mettere in atto i tuoi progetti. Fai attenzione alle spese e sii prudente nelle relazioni interpersonali.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Il Cancro sarà alle prese con un periodo di incertezze e cambiamenti. Potresti sentirti insicuro riguardo alcune scelte da fare. Affronta le situazioni con serenità e affidati al supporto delle persone care. Sul fronte affettivo, potresti vivere un momento di passione e intimità con il partner.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Questa settimana sarà all’insegna dell’ottimismo e dell’energia per il Leone. Sarai particolarmente brillante e creativo, attirando l’attenzione di chi ti circonda. Lavorativamente, potresti essere coinvolto in nuovi progetti interessanti. Presta attenzione alle esigenze delle persone care e concediti del tempo per il relax.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Per i nati sotto il segno della Vergine, questa settimana sarà dedicata alla cura di sé stessi. Concediti dei momenti di relax e concentrazione per riflettere sui tuoi obiettivi. Sul fronte lavorativo, potresti essere coinvolto in riunioni o progetti importanti. Cerca di mantenere il controllo delle tue emozioni.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

La Bilancia sarà impegnata in una settimana intensa dal punto di vista relazionale. Sarai coinvolto in incontri e conversazioni stimolanti. È un buon momento per chiarire eventuali malintesi o risolvere situazioni in sospeso. Nel lavoro, rimani concentrato e non farti distrarre da situazioni irrilevanti.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Questa settimana sarà propizia per gli Scorpione riguardo il lavoro e le finanze. Potresti ricevere delle gratificazioni o raggiungere degli obiettivi importanti. Sul fronte affettivo, cerca di esprimere i tuoi sentimenti con sincerità. Evita di farti coinvolgere in situazioni conflittuali e cerca di mantenere l’armonia nei rapporti.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Il Sagittario vivrà una settimana contraddittoria. Potresti sentirti diviso tra diverse opportunità e dover prendere decisioni importanti. Ricerca la giusta via di mezzo e ascolta la tua intuizione. Sul fronte sentimentale, potrebbe aprirsi una nuova fase della tua relazione.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Per il Capricorno, questa settimana sarà caratterizzata da incontri e nuove conoscenze. Potresti vivere momenti di intesa e comprensione con gli altri. Sul lavoro, rimani determinato e concentrato sugli obiettivi da raggiungere. Prenditi cura della tua salute e del tuo benessere.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

L’Acquario si troverà a dover affrontare alcune sfide questa settimana. Potresti essere coinvolto in situazioni complicate o discussioni. Mantieni la calma e cerca di risolvere i problemi con pazienza e diplomazia. Sul fronte affettivo, comunica con sincerità i tuoi sentimenti al partner.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)