Oroscopo Paolo Fox 11 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi sarà un giorno, oltre che bello, perfetto per agire Potresti anche contemplare di fare affari finché sei pronto a difendere ciò che conta per te. Ariete, dovresti immaginare di trovarti nella situazione di un regista che ha appena incontrato il potenziale produttore del suo prossimo film. E proprio in quel momento porti la sceneggiatura sotto il braccio.

Toro

Quel dialogo che aspettavate da tempo, starà a voi aprirlo oggi. Senza dubbio, il tuo partner ti sta aspettando. Toro, dovresti approfittare di questa giornata per spiegare in modo chiaro e semplice cosa ti aspetti da lei / lui e quali cose ti hanno infastidito per molto tempo. Sei fortunato a sapere cosa vuoi, hai solo bisogno di un po ‘di coraggio per essere in grado di agire. Dovresti essere concreto.

Gemelli

È chiaro che non tutte le amicizie sono uguali e tu lo sai molto bene. Ecco perché oggi senti il bisogno di fare, non proprio le faccende domestiche, ma una certa classificazione: dagli amici più solidi che ti danno prova concreta e tangibile del loro affetto a quelli che ti amano bene, c’è tutta una serie di sentimenti e interessi. Gemelli, non aver paura di riconoscerlo, persino di rivendicarlo.

Cancro

Quando il mondo va avanti e fa del suo meglio per portarti qualcosa di nuovo, non dovresti opporre resistenza. Cancro, dovresti aprire la porta e il cuore, e lasciarti invadere da quell’insolito senso di libertà. È così che gli incontri che potresti avere durante questa giornata potrebbero contribuire a cambiare radicalmente la tua vita. Questo è anche il modo in cui avrai una giornata meravigliosa e inaspettata.

Leone

Se oggi avete una richiesta particolare da fare, ad esempio, un aumento di stipendio, una proposta di matrimonio… Potresti approfittare della configurazione astrale del giorno per fare il passo e saltare in piscina. Il lavoro di costruzione fatto su di te in questi giorni rende le tue iniziative particolarmente rilevanti per gli altri. Leone, hai tutte le possibilità di essere ricevuto da tutti loro. Non hai bisogno di chiedere la luna, perché è già con te.

Vergine

La configurazione delle stelle di oggi è favorevole ai cambiamenti nelle tue relazioni affettive e professionali. Senza andare oltre, Vergine, potresti decidere una volta per tutte di cambiare il tuo comportamento, specialmente quando si tratta della tua vita amorosa. Ma hai ancora molta strada da fare tra intenzioni e azioni. Tuttavia, per favore non scoraggiarti troppo presto.

Bilancia

In questo momento le tue certezze saranno fortemente scosse e il giorno a venire può darti l’opportunità di imparare a reagire in modo diverso. Bilancia, la verità è che ti chiedi se diventi sempre più grande o se il mondo sta diventando sempre più piccolo. E la risposta è che, naturalmente, né l’uno né l’altro, ma certamente aspiri a lasciare un segno più profondo su questa terra che oggi ispira un sentimento di appartenenza.

Scorpione

Definisci nuove strategie nel campo delle relazioni. Scorpione, durante il giorno sarai finalmente liberato da alcune limitazioni sociali. Inoltre, in questo momento ti sentirai molto più in grado di mantenere relazioni armoniose con una nuova persona o un gruppo di amici. Dovresti dare libero sfogo al tuo desiderio di convivenza e permetterti di vivere senza idee preconcette.

Sagittario

Oggi agirai come un saggio visionario. Sagittario, dovresti approfittare di queste condizioni ideali per pianificare progetti a lungo termine e organizzare il tuo lavoro o quello del tuo team per le prossime settimane. Soprattutto, perché troverai facilmente gli argomenti giusti per convincere le persone intorno a te della validità delle tue proposte. Potresti usare il suo discorso per il tuo beneficio personale … Sedurre, per esempio.

Capricorno

Alcuni membri della tua famiglia spesso ti chiedono compiti ingrati e, senza dubbio, dovresti evitare di disperderti per ottenere ciò che desideri. Non sei timido e il più delle volte nulla ti ferma. Da questo momento in poi, Capricorno, dovresti prenderti lo stesso tempo per riflettere prima di agire. Pertanto, farai grandi passi avanti e i tuoi obiettivi si realizzeranno.

Acquario

Quella leggerezza che forse caratterizza le tue relazioni con gli altri, Acquario, sarà superata per tutta la giornata di oggi da una certa serietà nelle tue azioni e nelle tue parole. La necessità di sedurre a tutti i costi lascerà il posto a un distacco favorevole alla riflessione e al processo decisionale. Ma se lasci cadere un invito per andare a cena o al cinema, sarai di nuovo pronto a partire per nuove avventura

Pesci

Oggi ti chiederai se non sei rimasto con alcune cose per troppo tempo. Molto probabilmente, Pesci, ci sono cose nella tua vita che vorresti cambiare. Inoltre, in questo giorno, alcune influenze astrali potrebbero renderti più audace e audace del solito per ottenere ciò che desideri. Una maggiore assunzione di rischi, anche se non ti piace particolarmente fare gesti grandi e audaci, potrebbe portarti grandi soddisfazioni.