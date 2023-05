Oroscopo Paolo Fox 14 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi siete sensibili agli stati d’animo e ai bisogni degli altri. Lo sentirai quando parlerai con i membri della famiglia, in particolare con i tuoi genitori. Ecco perché vuoi fare tutto il possibile per aiutarli o rendere la loro vita più facile e più piacevole. Non suonare il campanello d’allarme finché non sei sicuro di cosa stai pensando. La discussione diretta ti permetterà di chiarire un punto nero che non sarai in grado di evitare oggi, Ariete.

Toro

Non scoraggiarti se passi molto tempo a sognare ad occhi aperti oggi. Toro, tutti abbiamo giorni come questo. Einstein disse: “L’immaginazione è più importante della conoscenza. Perché la conoscenza è limitata a tutto ciò che ora conosciamo e comprendiamo… mentre l’immaginazione abbraccia il mondo intero.” Il tuo gusto per i giochi di ogni tipo non conosce limiti. Con il tuo modo spensierato di guardare le cose, corri il rischio di ferire il tuo partner o di non essere in grado di ingraziarti qualcuno.

Gemelli

Potresti essere tentato di spendere soldi per oggetti fantasiosi e stravaganti perché vuoi ottenere qualcosa che corrisponda alle tue fantasie o sia ragionevolmente simile. Fai attenzione e conserva le tue ricevute. Gemelli, stai cercando la perfezione, a tal punto e con tale successo, che potresti finire per perdere i piaceri semplici, che sono esattamente ciò che potrebbe portarti a realizzare i tuoi sogni. Sii aperto a nuove idee e incontra altre persone.

Cancro

Grazie alla complicità delle star, la serenità della tua vita sentimentale ti rafforza nell’idea di investire pienamente nella tua relazione e fare grandi progetti per due. Se sei single, Cancro, scommetti di essere romantico per sedurre chi vuoi. Questo è un giorno in cui il tuo umore sarà decisivo per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi fallo. Oggi nulla sarà impossibile ai vostri occhi. Il tuo ottimismo sarà la tua arma. Questa si chiama fortuna.

Leone

Oggi sarai molto sensibile ai sentimenti degli altri. È come se fossi una spugna. Pertanto, evita le persone che sono negative o chiunque possa essere un vampiro emotivo. Proteggi il tuo tenero cuore. E proprio questa tenerezza farà dell’amore il tuo centro di attenzione e ti farà vedere la vita rosea. Troverai un notevole supporto in un membro del tuo team. Leone, è tempo di lavorare su questa connessione, che assumerà grande importanza.

Vergine

Questa è una giornata di sorprese. La tua mente va mille all’ora ed è piena di nuove idee. È possibile che oggi alcuni Vergine mettano un amico su un piedistallo. Naturalmente, questa non è una visione realistica di nessuno. Inoltre, è un modo per garantire delusioni future. Fai un favore al tuo amico e, anche se la tua testa è tra le nuvole, tieni i piedi per terra. Scoprirai lati inaspettati di chi ti circonda.

Libbra

Oggi dovrete fare un grande sforzo per dedicare tempo agli altri. Tuttavia, Bilancia, devi rilassarti. Il tuo buon umore è qui per rimanere, il che ti permetterà di essere meglio armato per affrontare le cose che ti ostacolano. Stai per correggere alcune situazioni burrascose e poco chiare che sono venute alla luce l’anno scorso. Uscirai da questa fossa. Le cose fluiranno meno facilmente nella tua relazione, perché stai portando desideri contrastanti. Ordina le tue idee prima di parlarne con il tuo partner.

Scorpione

Perché oggi la tua immaginazione e apprezzamento della bellezza aumenta, ti diletterai in ogni opportunità di vedere musei, gallerie d’arte, splendidi edifici, parchi o ambienti naturali. Risuonerete con la bellezza che vi circonda. È chiaro che devi allontanarti dalla tua routine quotidiana. Sicuramente, Scorpione, saranno bei momenti per la tua vita amorosa e sarai più persuasivo del solito. Il tuo bisogno di brillare spingerà il tuo partner all’azione. Lasciati andare e divertiti.

Sagittario

Oggi ti senti pronto ad affrontare tutto ciò che ti ostacola e sarai in grado di farlo, perché sei di ottimo umore. Senti il bisogno di sfruttare al meglio le tue conquiste in totale privacy e avrai i piaceri di casa a tua disposizione. Il lavoro svolto, l’acquisto di mobili e le riforme della tua casa sono all’ordine del giorno. Non affrontare i tuoi avversari. Sagittario, mostra semplicemente che le tue idee personali sono ben fondate.

Capricorno

Spero che sarai in grado di condividere il tuo più alto apprezzamento per le cose belle con qualcuno vicino a te, forse un amico, un coniuge o un partner. Capricorno, amerai la compagnia di qualcuno con cui puoi condividere il tuo amore per le cose belle. Sei entusiasta di nuove possibilità, dove sembra che il destino ti stia aiutando con le tue speranze e aspettative. Avrai l’opportunità di dare una mano a qualcuno. È tempo di seppellire l’ascia di guerra e imparare dall’esperienza.

Acquario

Oggi sarai in grado di avere l’opportunità di risolvere un conflitto tra due persone nella tua vita ed esserne orgoglioso. Acquario, il tuo ottimismo sta attirando anime erranti dalla tua parte. Non lasciare che ti stringano e sii selettivo fin dall’inizio. Sarai allegro e rilassato nella tua vita amorosa. È tempo per te di fare una svolta e cercare ciò che ti piace davvero. Resisti alla tentazione di appoggiarti al tuo partner e ricaricare le batterie da solo.

Pesci

Oggi, molti Pesci, senti tenerezza per i bambini e i loro bisogni. Avrai anche un maggiore apprezzamento per le arti, il mondo dello spettacolo e qualsiasi espressione di talento intelligente. L’atmosfera è allegra e armoniosa. C’è un’aria vagamente creativa, che non andrà affatto male. Avrai delle belle conversazioni. Avrai un atteggiamento più amichevole, più aperto e tollerante del solito. Tuttavia, non accettare ogni impegno che ti si presenta. Il tuo futuro è nelle tue mani, puoi avere il controllo.