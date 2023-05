Oroscopo Paolo Fox 16 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi dovresti mettere da parte il tuo pungiglione e adottare un atteggiamento molto più cauto. Ariete, non provocare conflitti, sii moderato, specialmente nella tua vita amorosa. Non gettarti sulla giugulare del tuo partner senza una ragione apparente. Dovresti essere tenero, gentile e docile. All’inizio sarà una strana sensazione, ma poi questo rende la vita molto più facile. Con queste nuove disposizioni, quasi eroiche, supererai questa giornata senza troppi problemi.

Toro

È più che evidente che sei pronto a divertirti. Anche se potresti dire che sei completamente alto per il tuo lavoro. Toro, devi fare una pausa, uscire, rivedere i tuoi amici… Oggi ti chiederai quanto tempo è passato da quando hai ballato teneramente abbracciato tra le braccia del tuo partner. Se non lo sai, sicuramente se ne ricorderà. Vai avanti, anche se ti concedi solo un’ora di relax, caricherai le batterie in modo efficiente.

Gemelli

Oggi la tua grande sensibilità potrebbe essere risvegliata a un punto che potrebbe aiutarti a trovare un significato più alto per ciascuna delle tue idee o progetti. Stai metodicamente piantando i semi della crescita. Gemelli, usa il tuo intuito per far crescere efficacemente il prossimo raccolto. Amore, lavoro, amicizia… Ciò che state intraprendendo nasce da un eccellente terreno fertile. Quindi dovresti cogliere l’occasione per recuperare le relazioni che potrebbero essere state lasciate indietro.

Cancro

Durante il giorno potresti mostrarti a persone in uno stato d’animo incerto e molto capriccioso. Cancro, non dovresti esitare a prendertela comoda. Tutto ti sembra un po ‘confuso, costringendoti ad essere più metodico del solito. Approfitta di questa giornata per delegare determinati compiti. Per quanto riguarda i vostri amori, sarete più riservati e più distanti. Dovresti stare attento, perché da questa situazione potrebbe sorgere un malinteso.

Leone

Oggi avrai difficoltà a concentrarti sul tuo lavoro. Inoltre, Leone, ti senti estremamente distratto. Ma niente panico, è solo l’energia del giorno. Non dovresti provare nulla professionalmente, perché rallenterai comunque. Quindi dovresti concentrarti sulle tue relazioni romantiche, che non sono le cose più spiacevoli a cui pensare. Sentirai il bisogno di scusarti se tu e il tuo partner avete avuto una discussione.

Vergine

Si potrebbe dire che oggi sei piuttosto in uno stato d’animo romantico. Vergine, trovi estremamente difficile concentrarti sul tuo lavoro. Scrivi e-mail euforiche e invii cioccolatini al tuo partner. Sei completamente concentrato sul tuo piccolo mondo di passione. Va bene, approfitta di questo stato per dichiarare di nuovo il tuo amore, perché avrà molto effetto. Tuttavia, non dimenticare di lavorare un po ‘, poiché renderai il tuo capo molto felice.

Bilancia

A volte trovi un po ‘difficile confessare i tuoi sentimenti. Inoltre, Bilancia, hai una leggera tendenza a bloccare il tuo interno. Questo perché, in realtà, sei una persona molto discreta. Non ti piace vedere le persone spettegolare su di te o preoccuparsi dei tuoi affari. Ma potrebbe essere che oggi hai deciso di cambiare le tue abitudini. Qualcuno di speciale potrebbe ispirarti e aiutarti ad aprire il tuo cuore. Sei una persona di cui ci si può fidare, quindi confessa le tue ispirazioni e i tuoi sogni.

Scorpione

Oggi sei esattamente nello stato necessario per dichiarare la tua passione a qualcuno. Scorpione, l’energia del giorno potrebbe renderti molto impulsivo. Metti in campo tutto il tuo fascino per impressionare la persona dei tuoi sogni. Dovresti semplicemente assicurarti che sia sulla tua stessa lunghezza d’onda prima di andare troppo lontano. Ad esempio, non chiederle di sposarti fino a quando, almeno, non ha accettato di cenare con te.

Sagittario

Dovresti assicurarti di essere saldamente piantato nel terreno prima di considerare di espandere il tuo campo d’azione. Sagittario, questo dovrebbe essere il tuo motto del giorno, soprattutto per quanto riguarda la tua vita amorosa. Ti sentirai più a tuo agio in una situazione sana, anche se senti che non è eccitante, piuttosto che se rimani bloccato su un percorso pericoloso. La buona notizia è che oggi le cose andranno abbastanza bene, quindi approfitta di ogni opportunità che ti si presenta.

Capricorno

L’umore di oggi è molto stimolante per te, specialmente nel regno dell’amore. Ma dovresti essere prudente e agire senza troppa fretta. Scoprirai che la riflessione è ancora un modo efficace per affrontare le cose. Capricorno, anche se la tentazione è grande, non è una buona idea per te provare a prendere scorciatoie in questo momento. Se il lavoro e la resistenza possono sembrare travolgenti, devi pensare che, grazie a questo, otterrai risultati meravigliosi.

Acquario

È più che probabile che in questo momento ti senta molto vicino a qualcuno. Forse è una vera comunione di spiriti. Potresti anche aver scoperto la tua anima gemella. O almeno qualcuno che sarà importante per molto tempo nella tua vita. Quindi dovreste divertirvi di più l’un l’altro. Acquario, dovresti prendere iniziative per trascorrere più tempo insieme e condividere questi momenti eccezionali e privilegiati.

Pesci

Sembra che in questo momento tu stia pensando di fare un acquisto importante. Forse è una casa. Pesci, sei preoccupato per il tuo budget e i mezzi che hai per realizzare i tuoi desideri. Potresti anche essere interessato a un investimento più piccolo, come un’auto o un computer. Dovresti controllare tutto ciò che hai in mano prima di iniziare. Non dovresti essere troppo impulsivo anche se tutto questo ti eccita.