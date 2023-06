Oroscopo Paolo Fox 20 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Nonostante il tuo amore per l’approccio oggettivo alle cose e che qualunque argomento venga affrontato, arriva un momento in cui diventa necessario correre il rischio di essere coinvolto personalmente nelle tue idee. Senza dubbio hai un livello molto alto di informazioni e migliaia di citazioni o riferimenti da utilizzare per sviluppare il tuo discorso. Ma questo non è sempre sufficiente per dire quello che stai realmente pensando. Questa è la sfida della configurazione astrale di oggi, che vi coinvolgete.

Toro

Potresti chiederti come puoi mescolare sensibilità e intelletto. In effetti, questa è la domanda che vi pone oggi i pianeti. Per alcuni membri del tuo segno, scrivere un romanzo potrebbe essere una soluzione o anche una finzione. Essere in grado di giocare con le parole pur essendo ancora nell’immaginazione, ovviamente è un vero sogno per il Toro. Sarebbe anche impegnativo perché il romanzo o la finzione raramente lasciano spazio all’intellettuale.

Gemelli

Oggi troverete molto difficile concentrarsi. Un’energia diffusa ti immerge in pensieri amorevoli. In effetti, potresti benissimo ritrovarti a lasciare vagare la tua mente, mentre pensi a una persona che hai incontrato di recente. Tuttavia, dovresti provare a fare qualcosa di positivo con le tue dieci dita, come digitare sul tuo computer quel rapporto che si aspettano dall’alto. La nuova persona nella tua mente può aspettare un po ‘…

Cancro

Se oggi intendevi stare tranquillamente e comodamente a casa tua, la cosa migliore che potresti fare è dimenticartene. La configurazione astrale della giornata vi spingerà con tutte le vostre forze ad avvicinarvi agli altri. Non abbiate paura di condividere un po’ della ricchezza del vostro universo interiore, poiché contiene un tale potenziale di sensibilità che non si può che meravigliarsi. Tira fuori il tuo bambino interiore.

Leone

Oggi sarai di ottimo umore, anche se in certe situazioni sembrerà che tu sia più che indeciso. Non lasciate che questa sensazione rovini la grande spinta vitale che sentirete durante questo giorno. Se non ti senti in grado di prendere una decisione, non spingere e aspetta fino a quando non ti senti più sicuro al riguardo. Se devi davvero prendere una decisione, segui il tuo intuito.

Vergine

Molto probabilmente, durante il giorno ti sentirai più che utile. Ma quando si tratta di una relazione d’amore, preferisci non confondere l’essere premuroso con l’istinto genitoriale. Ed è proprio in quel momento che potresti voler dire di no a certi capricci del tuo partner o dei tuoi amici. Così facendo, riscoprirete sicuramente i benefici di un valore essenziale, l’ego.

Bilancia

Può darsi che oggi arrivi a sentirti un po’ oppresso. La verità è che questo giorno non sarà spiacevole in senso stretto, ma può costringerti a porti domande chiare che riguardano la tua vita familiare. Ora non è il momento di raccontarvi storie. In questo momento hai l’opportunità di gettare le basi concrete per la realizzazione di ciò che sogni per i tuoi cari.

Scorpione

Oggi potrebbe essere una grande giornata piena di buoni risultati. Se il mese scorso hai avuto la sensazione che stavi andando avanti e che poche cose ti resistessero, non è impossibile che ora tu stia raccogliendo gli ultimi frutti delle tue azioni, sia professionalmente che sentimentalmente. Dopodiché, dovrai sicuramente prepararti a fare una breve pausa, perché l’atmosfera cambierà.

Sagittario

Ci sono giorni in cui devi imparare a mettere le cose in prospettiva. Forse durante il giorno dovrai affrontare la difficoltà di guadagnare il riconoscimento e l’apprezzamento di qualcuno che è molto importante per te. Non c’è bisogno di drammatizzare, questo ti porterebbe solo a uno stato di malinconia. Potrebbe essere semplicemente un’opportunità per pensare a un’attività che rigenererebbe il fuoco delle tue emozioni interiori.

Capricorno

Oggi in un certo senso sarà un giorno pieno di dubbi, di mettere in discussione le cose e di confrontare i desideri individuali con la realtà senza abbellimenti. Se sei un adepto della meditazione, non esitare a prolungarla il più a lungo possibile perché potresti imparare molto. Guardati intorno, vedrai sicuramente esempi sorprendenti di variazioni di umore, di gioie che precedono le delusioni e viceversa; In breve, un’eccellente tavolozza di comportamenti umani.

Acquario

Sarebbe inutile per voi cercare di razionalizzare l’atmosfera di questo giorno. Piuttosto, dovresti lasciarti trasportare da esso, per sentire meglio dall’interno le correnti emotive profonde e potenti, che probabilmente provengono dal passato. Non è necessario controllarli perché si corre il rischio di somatizzarlo. Al contrario, è tempo di rigenerare le tue emozioni e il tuo corpo, ad esempio, nella privacy di una casa della tua famiglia o dei tuoi amici.

Pesci

La verità è che si dice di te che è un piacere vederti e ascoltarti, dal momento che hai molto talento per compiacere le persone intorno a te. Ma per tutta la giornata di oggi, non vorrai necessariamente piacere a nessuno, o addirittura parlare. Forse c’è un segreto chiuso dentro di te che non vuole più giocare a nascondino. Può anche darsi che tu lo riveli quando ti confidi con qualcuno.